Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti di mercoledì 28 aprile: puntata imperdibile; ecco chi ci sarà in studio.

Tutto pronto per una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda come sempre in seconda serata, domani 28 aprile. Si tratta dell’ultima puntata di questa 39 esima edizione del talk show più amato e seguito di sempre. E sarà una chiusura col botto: tantissimi gli ospiti in studio da Costanzo per la puntata di questo mercoledì. Ve li sveliamo subito: ci sarà anche un amatissimo ex concorrente del GF Vip, che si unirà a Tommaso Zorzi, nel cast fisso del Costanzo Show di quest’anno.

Maurizio Costanzo Show, mercoledì 28 aprile in onda l’ultima puntata: tutti gli ospiti

Tanti ospiti e tanti temi da trattare, nella puntata conclusiva del 39 esimo anno del Maurizio Costanzo Show. Tornerà in studio Malika Chalhy, la 22 enne cacciata di casa dopo aver ammesso di amare un’altra ragazza; ci sarà Jean Pierre Moreno, che col suo compagno è stato vittima di un’aggressione omofoba, e ci sarà Martina Panini, transessuale sorda, vittima di bullismo.

A ricongiungersi al suo caro amico ed ex coinquilino al GF Vip Tommaso Zorzi arriverà Francesco Oppini: insieme interpreteranno una versione moderna di Cochi e Renato. Sul palco ci saranno inoltre la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, Emanuele Filiberto di Savoia, Enrico Papi, Cristiano Malgioglio, Dario Vergassola e Rocio Munoz Morales. E ancora ospiti in studio il professore oncologo Umberto Tirelli e Pier Fortunato Zanfretta, il pensionato rapito dagli alieni.

Insomma, si prospetta una puntata davvero imperdibile. L’appuntamento è per mercoledì sera, 28 aprile, alle ore 23 e 30 circa, subito dopo la fiction Buongiorno mamma, con protagonista Raoul Bova. Tutti sintonizzati su Canale 5, e voi ci sarete?