Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati e felici: l’ex velino rivela in un’intervista se progettano o no una convivenza.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia del momento: i due, innamoratisi a vicenda nella casa del GF Vip 5, appaiono più uniti che mai. Tanti post e le storie sui social che li ritraggono insieme e anche in alcuni programmi tv si sono dichiarati innamoratissimi l’uno dell’altra. Inoltre, i loro follower possono ammirare spesso i teneri gesti che si dedicano a vicenda.

In effetti, la bella influencer e l’ex velino di Striscia la Notizia stanno dimostrando giorno dopo giorno che il loro non è stato un semplice fuoco di paglia ma che da parte di entrambi c’è l’intenzione di andare avanti e costruire qualcosa di molto solido. In tanti si chiedono se la splendida coppia sia in procinto di iniziare una convivenza. A questo proposito, è Pierpaolo a fare chiarezza in un’intervista al settimanale Mio.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, convivenza sì o no? Le parole dell’ex gieffino

A dimostrazione di quanto i due giovani non scherzino affatto, basti pensare che usciti dal GF Vip entrambi hanno fatto conoscere all’altro persone molto care. Ad esempio, tra Mario Salemi, padre di Giulia, e Pretelli ci sarebbe già un buon rapporto. Pierpaolo ha presentato alla fidanzata addirittura suo figlio Leonardo. come ha raccontato lui stesso in più di un’occasione. Un gesto davvero importante, bisogna ammetterlo.

Per quanto riguarda un’eventuale convivenza, il modello originario di Maratea ha risposto chiarendo ogni dubbio. “È abbastanza prematuro. Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”, ha detto.

Insomma, convivenza o no, auguriamo a questa splendida coppia di realizzare tutti i sogni nel cassetto.