Roberto Valbuzzi, come non l’avete mai visto: su instagram spunta la foto di qualche anno fa: l’avreste riconosciuto?

Lo stiamo seguendo insieme a Csaba Della Zorza e Diego Thomas, a Cortesie Per gli ospiti, dove Roberto Valbuzzi completa un trio davvero scoppiettante. Un programma in onda su Real Time, che va in onda da alcuni anni, e che conquista i telespettatori. I protagonisti in gioco sono coppie di amici, conoscenti, o parenti, che arrivano in trasmissione per sfidarsi, mettendosi alla prova su nozioni di cucina e di galateo, sotto l’occhio vigile dei tre conduttori. Valbuzzi è un noto chef, che nel format dà un voto sulle pietanze preparate. Sorridente e attento, è davvero tanto amato dai telespettatori che lo seguono.

Anche sui social, riscontra un certo seguito, e proprio qui, andando a sbirciare attentamente sul suo profilo, è emersa una foto di qualche anno fa: l’avete mai visto?

Roberto Valbuzzi, in uno scatto del passato: resterete stupiti

Roberto Valbuzzi è un noto cuoco e conduttore televisivo; lo stiamo ammirando a Cortesie per Gli ospiti, dove insieme a Csaba della Zorza e Diego Thomas, porta avanti il format, che vede in scena due contendenti, che si sfidano a colpi di galateo e di cucina. Valbuzzi è divenuto nel corso di questi anni molto popolare, e anche molto amato.

Ed è così, che anche sui social, oggi, riscontra un certo seguito. Proprio sul suo profilo instagram è emersa una foto del passato: si tratta di uno scatto di qualche anno fa. L’avete mai visto? Osservate l’immagine in basso con molta attenzione. La data di pubblicazione risale al 2012, e quindi dovrebbe essere stata scattata intorno a quest’anno.

Roberto ovviamente aveva qualche anno in meno, ma non è affatto cambiato. Impossibile non riconoscerlo al primo sguardo!