Da giorni erano insistenti le voci su una probabile seconda gravidanza per l’ex tronista Rosa Perrotta: è lei stessa a rivelare la verità.

L’ex protagonista di Uomini e Donne Rosa Perrotta, che proprio all’interno del famoso dating show trovò il suo attuale compagno Pietro Tartaglione, è rimasta nel cuore di tantissimi fan. Sempre molto seguita su Instagram, la bellissima napoletana ama condividere sul suo account tanti momenti di vita quotidiana e familiare.

In questi giorni il web è letteralmente impazzito per un indizio che avrebbe potuto significare una seconda gravidanza per l’ex tronista. Rosa è infatti già mamma di un bambino stupendo avuto proprio con l’ex corteggiatore Pietro e i tre sono una splendida famiglia. Vediamo nel dettaglio qual è il particolare che hanno notato alcuni utenti e che li ha spinti a pensare che la Perrotta fosse di nuovo incinta.

Rosa Perrotta, per lei una seconda gravidanza? La verità salta fuori solo ora

In un video pubblicato sul popolare social network, si vedeva la bella influencer mentre faceva colazione con al polso un braccialetto. Proprio questo oggetto ha tratto in inganno molti che lo hanno scambiato per un braccialetto anti nausea. Si erano quindi rincorse le voci sulla possibilità che la coppia fosse di nuovo in attesa.

In queste ore è stata però proprio Rosa a fare chiarezza e a togliere ogni dubbio. Ad un utente che in un commento le ha chiesto se ci fosse qualche novità di quel tipo, lei ha risposto che il braccialetto appartiene al suo bambino e che semplicemente le era capitato di indossarlo.

Niente cicogna in arrivo quindi per il momento, ma facciamo ugualmente i nostri migliori auguri ai due ex protagonisti di Uomini e Donne.