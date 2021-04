Secondo appuntamento con Top Dieci, chi saranno gli ospiti di Carlo Conti: grandi nomi in arrivo.

Venerdì scorso, è tornato il tanto atteso programma con Carlo Conti, Top Dieci, che già lo scorso anno aveva colpito l’attenzione dei telespettatori. Gli ascolti alti hanno così portato ad una nuova edizione, iniziata, appunto, la scorsa settimana, con una prima puntata scoppiettante.

Venerdì 30 aprile ci sarà la seconda puntata, e da pochissimo, sono stati svelati gli ospiti che si sfideranno, divisi in due grandi squadre: ecco chi sono i personaggi del mondo dello spettacolo protagonisti della serata.

Top Dieci, chi sono gli ospiti del secondo appuntamento: grande attesa in studio

La prima puntata di Top Dieci è andata in onda venerdì scorso, sotto lo sguardo vigile dei telespettatori, che si sono lasciati avvolgere dal programma, proprio come lo scorso anno. Carlo Conti al timone della trasmissione, non manca di stupirci ogni volta, con la sua spontaneità, e il suo talento.

Ebbene, manca poco, e anche per questa settimana, ci sarà la tanto attesa puntata, la seconda esattamente dall’inizio della trasmissione. Da pochissimo, sono stati svelati gli ospiti di venerdì 30 aprile. Siete curiosi di scoprire chi sono? A quanto pare sarà una serata davvero scoppiettante, la sfida prevede le ‘Laureate’, contro i ‘Laureati’.

A far parte della squadra delle laureate ci saranno: Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, e Diletta Leotta; mentre nel gruppo dei laureati, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, e Leonardo Pieraccioni.

Grandissimi ospiti che ci sorprenderanno in una sfida davvero esilarante, una seconda puntata da non perdere. Sappiamo, per il programma sono previste sei puntate, che dovrebbero accompagnarci il venerdì sera, in prima serata. E allora, non perdetevi il prossimo appuntamento con Carlo Conti, e con i tanto amati personaggi del mondo dello spettacolo, le sorprese sicuramente non mancheranno!