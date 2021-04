Uomini e Donne, chi è Chiara: età e lavoro della nuova dama del trono Over, arrivata in trasmissione da poco.

Uomini e Donne è senza dubbio uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. Da ormai tantissimi anni, quello con la trasmissione di Maria De Filippi è un appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5, super appassionato alle vicende del trono. Trono che si divide in Classico e Over, dall’anno scorso uniti in un’unica mega puntata: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E a rendere la trasmissione sempre più interessante, sono le continue new entry, che arricchiscono di volta in volta il parterre maschile e femminile. Tra le ultime arrivate nel trono Over c’è anche lei, Chiara. Non l’abbiamo conosciuta ancora bene, ma dal suo ultimo intervento in puntata, in merito al percorso di Luca, si evince che la dama abbia un gran bel caratterino. Curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei? Vi sveliamo tutto!

Uomini e Donne Over, chi è Chiara: età e tutte le curiosità sulla nuova arrivata

Si chiama Chiara Ingrosso ed è una delle nuove dame di Uomini e Donne Over. Al momento l’abbiamo vista poco, ma in attesa di scoprire con chi si frequenterà, scopriamo qualcosa in più su di lei. Originaria di Lecce, Chiara ha 36 anni, nata il 23 dicembre del 1984. È un’imprenditrice ed è mamma di una bambina, alla quale dedica spesso post sui social. E, proprio su Instagram, la dama è molto seguita: il suo profilo conta più di 16 mila followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #Chiara (@chiaraingrosso23)

Come si legge nella sua bio di Instagram, la donna ha una linea di t-shirt, dal nome claren.23. Insomma, Chiara è tutta da scoprire e noi non vediamo l’ora di vedere il suo percorso all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Chi tra i cavalieri del Trono Over resterà colpito dalla sua bellezza?