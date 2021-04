Venus Club con Lorella Boccia, quando va in onda: è stato appena svelato, manca sempre meno.

L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, dove Lorella Boccia è stata l’allieva del talent. Ballerina di grande talento, ha fin dall’inizio del suo percorso mostrato la sua arte, esibendosi in performance che hanno colpito l’attenzione dei telespettatori. In seguito a quell’esperienza, per Lorella sono giunte grandi opportunità, fino al ritorno nella scuola, ma questa volta in un ruolo completamente diverso. Infatti, ha lavorato con i ragazzi presenti ma come professionista.

Sappiamo, la Boccia in questi anni ha assunto anche un altro ruolo, quello di conduttrice. E proprio a tal proposito, ormai è noto, sarà lei la presentatrice di un nuovo programma, in onda su Italia 1, in seconda Serata, Venus Club. Da pochissimo è stata svelata la data di inizio: quando andrà in onda.

Lorella Boccia torna in tv con Venus Club: quando andrà in onda

Soltanto da poche ore, la bella Lorella Boccia ha rivelato di essere in dolce attesa, una notizia riportata inizialmente da Verissimo, dato che, sabato 1 maggio sarà tra gli ospiti, e subito dopo, dalla donna. Lorella, sappiamo, è una bravissima ballerina, un talento che non è passato inosservato, e che l’ha portata ad essere una delle professioniste della scuola di Amici.

Ma oltre a coltivare questa sua arte, la Boccia è divenuta anche una grandissima conduttrice. Anzi, a dire il vero, come ormai è noto, a breve sarà presente in seconda serata con un nuovo programma, ovvero Venus Club. La data di inizio è stata svelata, e come riportato, inizierà il 6 maggio: siete contenti?

Al suo fianco due grandi artiste, Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Un duo che aggiunto alla bella Boccia ci sorprenderà sicuramente. E allora, cosa aspettate, tutti sintonizzati giovedì 6 maggio, su Italia 1!