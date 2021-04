L’abbiamo vista nel ruolo di Agata in “Buongiorno Mamma”, ma chi è esattamente Beatrice Arnera? Dall’età alla vita privata: cosa sappiamo!

Siamo giunti a Mercoledì 28 Aprile. E questo vuol dire soltanto una cosa: la seconda puntata di “Buongiorno Mamma”. Iniziata la messa in onda proprio il 21 Aprile, questa sera andrà in onda il secondo appuntamento, che tra l’altro come annunciato dalle anticipazioni, sembrerebbe essere davvero imperdibile. Raoul Bova, insieme a Maria Chiara Giannetta e a tantissimi altri fantastici attori, è il protagonista indiscusso di un vero e proprio capolavoro televisivo.

Non sappiamo esattamente cosa accadrà nelle prossime puntate, l’ultimo appuntamento è previsto per il 6 Maggio. Eppure, le domande da porsi sono davvero tantissime. Nel corso della prima puntata abbiamo visto l’arrivo di Agata nella vita di Guido ed Anna, ma chi è esattamente? In attesa di scoprirlo, però, siete curiosi di sapere qualche notizia in più sull’attrice che la interpreta? Ci pensiamo noi: lei, nella “realtà”, si chiama Beatrice Arnera. E, vi assicuriamo, vanta di un curriculum davvero impressionante. Scopriamo i dettagli.

Buongiorno Mamma, chi è Agata? Età e carriera: non solo attrice

L’abbiamo vista nel ruolo di Agata a “Buongiorno Mamma”, ma, vi assicuriamo, la carriera della giovanissima Beatrice Arnera è davvero immensa. Procediamo con ordine, però! L’attrice è nata ad Acqui Terme, in provincia di Alessandra in Piemonte, il 5 Luglio del 1995. Sin da bambina, la Arnera capisce la sua più grande passione: la recitazione. Tanto è vero che, davvero giovanissima, inizia ad intraprendere una serie di tournée in diversi teatri italiani ed europei. Fino a quando, però, decide di trasferirsi a Roma, la Capitale, all’età di diciassette anni. Ed inizia a lavorare in diversi progetti televisivi e non. A partire, quindi, da “Il Commissario Montalbano”. Fino alla pellicola cinematografica “Puoi baciare la sposo”. Da questo momento, Beatrice Arnera cavalca letteralmente l’onda del successo. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista recitare, esattamente nel 2018, in una serie televisiva di Sky, intitolata “Romolo+Giuly: la guerra mondiale italiana”, ma l’abbiamo vista anche prendere parte a diverse fiction di un certo calibro. Impossibile, infatti, dimenticare il ruolo di Valeria Ferrante ne “Un passo dal Cielo”, interpretato nel 2019.

Badate bene, però: Beatrice non è soltanto un’attrice famosissima, ma anche una cantante. Nel 2019, infatti, è uscito il suo primo singolo “Ho”.

Vita privata, Instagram e genitori

Cosa sappiamo dei suoi genitori? Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono pochissime. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che sia madre si una cantante lirica. E delle sua vita privata, invece? Anche qui, poco e niente! Seppure attivissima su Instagram, non siamo riusciti a rintracciare alcun scatto che ci facesse intendere il suo status sentimentale.

Perché, secondo voi, Agata è entrata nelle vita di Guido ed Anna?