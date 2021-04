Per la puntata di Martedì 27 Aprile de Le Iene, Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un pantaloncino e una t-shirt: sapete il prezzo?

Incantevole come sempre, Alessia Marcuzzi nel corso della puntata de Le Iene Show di Martedì 27 Aprile. Ritornata al timone del programma dopo lo stop causato dalla positività del marito, la conduttrice romana si è mostrata al pubblico italiano più bella che mai. Con indosso un delizioso pantaloncino a farfalla e una t-shirt basic di colore verde, la splendida Marcuzzi ha dato così il via alla bella stagione.

Senza alcun dubbio, appena avete visto Alessia Marcuzzi con un look decisamente “estivo”, avete pensate ad una sola cosa: “È bellissima”. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a darvi torto. Siete curiosi, però, di sapere a quanto ammonta il prezzo totale dell’outfit? Tranquilli, se lo siete, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo, però, con ordine.

Alessia Marcuzzi, qual è il prezzo del pantaloncino e t-shirt sfoggiato a Le Iene?

Siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul look sfoggiato da Alessia Marcuzzi a Le Iene Show? Dopo l’imperdibile ed incredibile bustino sfoggiato nel corso degli appuntamenti precedenti, la conduttrice romana è ritornata ad incantare il suo pubblico con un outfit mozzafiato e decisamente estivo. Siamo in prossimità dell’estate, lo sappiamo benissimo. E, in attesa di poterci godere anche noi delle lunghe e calde giornate, ci rifacciamo gli occhi con la bellezza da togliere il fiato della Marcuzzi.

Con indosso un pantalonico di jeans a “farfalla”, una t-shirt di colore verde e un paio di sandali con dei tacchi vertiginosi e lacci attorcigliati intorno ai polpacci, Alessia Marcuzzi ha incantato tutti. Siete curiosi di conoscere il prezzo? Da quanto si apprende dal sito web ufficiale del brand, sembrerebbe che la maglia, disponibile in taglia Xs/s ed M/l, abbia un costo pari a 96 euro. A differenza, invece, del pantaloncino. Che, disponibile dalle Xs alla M, abbia un prezzo pari a 138 euro.

Insomma, prezzo imperdibile per un outfit impossibile da dimenticare. Siete d’accordo?