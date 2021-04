Ecco le anticipazioni della terza puntata di Buongiorno mamma, in onda mercoledì 5 maggio 2021: ecco cosa vedremo nei prossimi due episodi.

Buongiorno mamma è la nuova fiction di Canale 5 che va in onda ogni mercoledì, in prima serata, su Canale 5. Dopo il successo di ‘Svegliati amore mio’, Mediaset ha deciso di lanciare una nuova serie televisiva che narra la storia della famiglia Borghi. Il protagonista è Raoul Bova e lo vedremo in tv, su Canale 5, per sei serate, sino al 26 maggio. Si tratta di una storia familiare: i Borghi si trovano a vivere un inatteso arrivo di Agata, un’infermiera alla ricerca del proprio passato. La donna porterà tutti a fare i conti con i propri segreti. Siamo qui per svelarvi le anticipazioni della terza puntata, in programma il prossimo mercoledì, 5 maggio, come sempre su Canale 5.

Buongiorno Mamma, anticipazioni terza puntata: cosa vedremo negli episodi in onda il 5 maggio

La fiction di Canale 5, Buongiorno mamma, è in onda questa sera di mercoledì 28 aprile con altri due episodi. Siete già curiosi di scoprire cosa accadrà nella terza puntata in onda il 5 maggio? Stando alle anticipazioni sulla trama, la presenza di Agata non sarà ben vista da Guido. Il protagonista capirà che la ragazza rappresenta un grave pericolo. Inoltre, nei prossimi episodi della terza serata si tornerà a parlare di Sole la quale si rifiuterà di rivelare chi è il papà del bimbo che porta in grembo: la situazione allarmerà maggiormente la famiglia, in particolare Guido. Quest’ultimo ha paura che i segreti del passato possano tornare a galla: per lui arriverà un aiuto da Miriam. La donna lo aiuterà a prendere una decisione finale.

Secondo le anticipazioni della trama, nella terza puntata il Vicequestore Colaprico deciderà di aprire nuovamente le indagini che riguardano la scomparsa di Maurizia.

Non ci resta che attendere il prossimo mercoledì, 5 maggio 2021, per guardare i prossimi due episodi di Buongiorno Mamma.