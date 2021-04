Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati: l’annuncio è arrivato attraverso le Instagram story dell’influencer napoletana che ha finalmente rotto il silenzio. Ecco le sue parole.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono, o forse erano, una delle coppie più chiacchierate d’Italia! L’influencer ed il calciatore hanno ufficializzato la loro love story sui social qualche mese fa. Sembra esser giunta al capolinea però la relazione tra i due giovani, come fa sapere la Nasti attraverso le sue Instagram story. Diversi giorni fa, Chiara parlava ai suoi fan comunicando di voler mantenere privata la sua vita sentimentale: oggi, mercoledì 28 aprile, ha rotto il silenzio però per comunicare la fine della storia con il calciatore. Ecco cosa ha scritto.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, storia al capolinea: l’influencer rompe il silenzio

La storia tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è giunta al capolinea: l’influencer napoletana, con un IG story, ha comunicato la rottura con il calciatore ai suoi quasi 2 milioni di follower.

“Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a ‘salvaguardare la mia persona’ e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persone perchè proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno“. Sono queste le parole della giovane influencer sui social. Chiara Nasti ha così deciso di mettere un punto alla love story con il noto calciatore della Roma.

Erano già scomparse le foto di coppia dai social: c’era già prima aria di crisi? La risposta la conoscono solo i protagonisti della love story che, a quanto pare, è giunta ai titoli di coda.