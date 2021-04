Christian De Sica mette in vendita la villa super lussuosa e bellissima di Capri: siete curiosi di conoscerne il prezzo? Cifra da capogiro.

Dopo The Weeknd e il super “affare” di Madonna, anche un altro nome ha deciso di mettere in vendita la sua villa. Stiamo parlando proprio di lui: Christian De Sica. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il grandissimo attore romano abbia deciso di dire “addio” alla sua lussuosa dimora campana. Avete letto proprio bene: la splendida villa, acquistata insieme a sua moglie nel 1996, a Capri, è stata messa in vendita.

Leggi anche –> Top Dieci, paura per Christian De Sica: l’attore ha rischiato grosso, cos’è successo

Composta esattamente da due piani e, badate bene, a ben 2500 metri quadrati di interni, la villa di Christian De Sica e Silvia Verdone, acquistata nel 1996, è stata messa in vendita. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo? Se le dimensioni, come dicevamo precedentemente, sono abbastanza considerevoli ed, infine, sull’isola campana il valore degli immobili equivale circa a 9 mila euro per metro quadrato, a quanto ammonta il prezzo della villa? Ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Christian De Sica, “addio” alla villa di Capri: sapete il prezzo?

Prima ancora di scoprire il prezzo con cui è stata messa in vendita la super lussuosa villa di Christian De Sica e Silvia Verdone di Capri, siete curiosi di conoscerne qualche dettaglio in più? Come dicevamo precedentemente, la dimora campana è sviluppata esattamente su due piani. Ed ha ben quattro bagni e tre camere da letto. Ma non solo. Intorno alla villa vi è un giardino di circa 2 mila metri quadrati, al suo interno vi è possibile ritrovare degli alberi di agrumi. Ed, infine, adiacente alla dimora “principale”, è possibile ritrovare anche una depandance, composta da Spa e terrazze panoramiche.

Una villa super lussuosa, diciamoci la verità. A quanto ammonta, però, il prezzo? Ebbene. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la cifra con cui è stata messa in vendita la villa sia decisamente considerevole. Sia chiaro: non si conoscono affatto i numeri precisi. Anche se, da quanto si legge, sembrerebbe che questa abbia un valore milionario.

Cosa ne pensate?