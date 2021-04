L’estate 2021 si avvicina ed i luoghi turistici si preparano ad accogliere nuovi cittadini con il ‘certificato verde’, un free pass Covid: ecco come si potrà viaggiare!

L’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva nonostante la campagna vaccinale in corso. Non bisogna mai abbassare la guardia contro il terribile virus che si è diffuso in tutto il mondo da ormai più di un anno. L’estate 2021 però si avvicina ed in tanti si chiedono se potranno fare vacanze: la risposta sembra essere più che positiva. Da settimane si parla di certificati Covid, di green pass, che permettono di viaggiare senza l’incubo del Covid. Ne ha parlato il Commissario Europeo alla giustizia Didier Reynders, scrive l’ANSA, al Parlamento europeo.

Estate 2021 e Covid, dove si potrà viaggiare? La vacanza con il ‘certificato verde’

“Dopo più di un anno di pandemia dobbiamo continuare a essere vigili ma abbiamo motivi di speranza con la campagna vaccinale che accelera e vorremo dare oggi al cittadino europeo delle speranze“. Sono queste le parole del commissario europeo alla giustizia Didier Reynders intervenendo al dibattito al Parlamento europeo sul certificato verdi digitale. Il commissario europeo ha inoltre aggiunto che questo certificato dovrà essere sviluppato prima dell’estate. “Vogliamo che il certificato sia sviluppato e applicato prima dell’estate. Questo strumento agevola la libera circolazione dei viaggi dentro l’Ue e si basa sulla non discriminazione”. Il certificato sarà gratuito” ha precisato.

Una volta approvato, dove, precisamente, si potrà viaggiare? Diversi paesi nel mondo stanno già sperimentando alcune differenti versioni: parliamo di Israele, Grecia ed Islanda. Questi tre sono già partiti con il pass Covid-free: il Governo greco in particolare si sta impegnando in tutti i modi per offrire ai visitatori un soggiorno sicuro e senza preoccupazione Covid.

Anche la Spagna potrebbe aprire i confini ai turisti internazionali provvisti di un certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività al tampone.