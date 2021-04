Elena D’Amario ad Amici Specials ha raccontato della sua vita sentimentale: la storia con Alessio La Padula è ormai archiviata, ecco cosa ha raccontato la ballerina.

Ogni martedì i fan del noto talent show, Amici, hanno un appuntamento su Amazon Prime Video. Il format ‘Specials’ visibile sulla piattaforma vede i giovani allievi del talent chiacchierare con grandi ospiti o raccontare le loro storie. Martedì 27 aprile è stata caricata su Prime Video una nuova puntata ed ha visto una sorpresa per gli allievi e per i telespettatori. Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè hanno parlato della loro vita privata e professionale. Hanno risposto alle domande dei giovani ed in particolare una risposta di Elena ha attirato il mondo del gossip. La D’Amario dopo la sue esperienza ad Amici ha conquistato Broadway, è stata la prima ballerina della Parsons Dance Company ed ha conquistato anche diversi cuori. Ma oggi è single? Sentite cosa ha detto agli allievi di Amici 20.

Elena D’Amario: “E’ tanto difficile trovare l’amore”, la confessione della ballerina

La ballerina classe ’90 ha risposto alle domande degli allievi della scuola di Amici di Maria de Filippi. Una, posta da Aka7even, riguarda l’amore. Elena D’Amario dopo Amici ha fatto un enorme salto nel successo: questo le ha permesso di fare ciò che amava ma non le ha dato scelta. La sua è stata quella di mettere da parte l’amore. Ecco le sue parole ad Amici Specials:

“L’amore è una cosa importante, fondamentale. La scelta è stata quella di metterlo da parte. È una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Tu hai la fortuna di fare ciò che ami, dici ‘Grazie’. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però è tanto difficile, per me è difficile trovare l’amore”.

La ballerina ha confermato di essere single e la notizia ha attirato il mondo del gossip. Dopo la storia con Alessio La Padula, il suo cuore pare sia in stand by.