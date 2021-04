Elisabetta Gregoraci e la sorella Marzia: le avete mai viste da bambine? Spunta uno scatto dolcissimo sui social della showgirl calabrese.

È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5. E, conclusa l’esperienza nella casa, ha trovato fuori una vera e proprio schiera di fan. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, la bellissima showgirl e conduttrice calabrese, alla sua prima volta in un reality show. Un’esperienza bellissima per Elisabetta, che si è fatta conoscere a 360 gradi, entrando nel cuore di tantissimi telespettatori. Che, ancora oggi, la sostengono e la seguono con affetto attraverso i social. In particolare Instagram, dove la Gregoraci è molto attiva ed ama postare foto e video delle sue giornate: il suo profilo conta ben 1 milione e 800 mila followers! È proprio lì che, attraverso le sue stories, oggi ha voluto fare gli auguri alla sua amata sorella Marzia. Elisabetta ha condiviso uno scatto dolcissimo, che ritrae le due sorelle da bambine. Curioso di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Elisabetta Gregoraci, gli auguri speciali alla sorella Marzia: lo scatto da bambine è tenerissimo

Un rapporto stupendo, quello tra Elisabetta Gregoraci e la sorella minore Marzia. Sorelle, ma soprattutto amiche e complici, le due si mostrano spesso insieme sui social, anche in compagnia dei loro bambini. Ed oggi, in occasione del compleanno di Marzia, Elisabetta ha condiviso con i followers una foto ricordo davvero dolcissima nelle sue stories. “Auguri piccola monella”, scrive la conduttrice in allegato ad uno scatto in cui sono bambine, nel giorno di Carnevale. Sono davvero dolcissime, guardate un po’:

Eh si, le sorelle Gregoraci si somigliavano tantissimo ed erano bellissime già da piccine! E super unite, proprio come adesso. In un’altra stories, Elisabetta scrive una dedica alla sorella: “Auguri alla rompiscatole di casa, auguri alla piccolina che poi piccolina no lo sei mai stata.. auguri alla mamma più bella del mondo.. auguri sister sei un dono grande, ti amo!”. Parole dolcissime, che racchiudono l’amore profondo che lega Elisabetta e Marzia. Alla quale mandiamo i nostri migliori auguri di cuore. Buon compleanno!