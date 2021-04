Francesca Cioffi è stata una delle concorrenti della tredicesima edizione del GF, ve la ricordate? Com’è cambiata la sua vita oggi.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Francesca Cioffi. Entrata nel casa del Grande Fratello nel corso della sua tredicesima edizione, la simpaticissima napoletana ha conquistato tutto il pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Lo aveva già fatto, avete ragione. Un po’ di tempo prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà, infatti, la bella Cioffi aveva preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice. È soltanto nel famoso reality di Canale 5 che Francesca si è fatta amare ed apprezzare ancora di più. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa fa oggi?

Sono passati esattamente otto anni dalla sua partecipazione al Gf, ma com’è cambiata la vita di Francesca Cioffi dopo il reality? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Francesca Cioffi, la ricordate al GF 13? Cosa fa oggi

Con la sua simpatia e spiccata ironia, Francesca Cioffi è stata, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie protagoniste del GF 13. Certo, non è stata lei a conquistarsi la vittoria in quell’edizione, è vero. Eppure, la splendida napoletana è riuscita ugualmente a lasciare un segno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al famoso reality di Canale 5, viene ancora ricordata con immenso affetto e simpatia da parte di tutto il pubblico italiano.

Sono passati esattamente otto anni dalla sua partecipazione al GF 13, ma com’è cambiata la vita di Francesca Cioffi? E, soprattutto, com’è diventata oggi? Procediamo con ordine. Innanzitutto, sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato per la napoletana. Splendida era all’epoca della sua partecipazione al reality di Canale e splendida è ancora adesso. Ma non solo. Sembrerebbe che dopo il programma, la vita di Francesca sia letteralmente cambiata. E, vi assicuriamo, decisamente in meglio. Moglie e mamma di una splendida bambina a tempo pieno, l’ex gieffina vanta di un successo davvero clamoroso. Soprattutto, sul suo canale social ufficiale. Dove, attualmente, conta più di 65 mila followers.

Insomma, dopo il GF, Francesca non soltanto ha riscosso un successo davvero clamoroso, ma ha anche realizzato uno dei più grandi desideri: sposarsi e diventare mamma! Congratulazioni!