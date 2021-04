“Ci aspetta ancora tanta vita insieme”: la dedica da brividi di Francesco Totti per i 40 anni di Ilary Blasi.

Buon compleanno Ilary! Oggi, 28 aprile 2021, la splendida conduttrice de L’Isola dei Famosi compie 40 anni. E, sui social, gli auguri per l’amatissimo volto di Canale 5 sono tantissimi, fin dalle prime ore del mattino. Ma la dedica più dolce ed emozionante non poteva che essere quella di Francesco Totti. Attraverso il suo canale di Instagram, il campione di calcio ha dedicato parole da brividi alla sua compagna: il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan, amici e colleghe. Guardiamolo insieme!

Ilary Blasi compie 40 anni: gli auguri di Francesco Totti emozionano tutti

“La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40… abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!“. Una dedica meravigliosa, quella che Francesco Totti ha pubblicato sui suoi social, in occasione del compleanno della sua dolce metà Ilary Blasi. In allegato, una foto di coppia che li ritrae uniti e sorridenti. E in pochissimi minuti il post ottiene il boom di likes e commenti: in tantissimi hanno voluto fare gli auguri alla conduttrice, in questo giorno speciale. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

E, anche nelle sue stories, Totti continua con gli auguri, postando un video che raccoglie tante immagini di Ilary e di loro due insieme:

Che dire, un amore così si vede raramente. Non possiamo che unirci a tutti e mandare i nostri migliori ad una delle regine della nostra tv. Buon compleanno Ilary!

L’Isola dei famosi cambia giorno?

Ricordiamo che Ilary Blasi è in onda con L’Isola dei Famosi due giorni a settimana, il lunedì sera e il giovedì sera. Dalle prossime puntate, però, pare che il secondo appuntamento slitterà dal giovedì al venerdì sera, con la fine dello show di Pio e Amedeo. Al momento, però, non ci sono ancora notizie ufficiali. Restate collegati per scoprire tutte le novità!