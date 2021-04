Grazie a Disney Channel ha fatto sognare una generazione di giovanissimi con “Lizzie McGuire”: sapete com’è oggi la bella Hilary Duff? Scopriamolo!

Viso d’angelo e lineamenti dolcissimo, Hilary Duff ha fatto sognare una generazione di giovanissime con le avventure di “Lizzie McGuire”. Nell’amatissima serie tv l’attrice interpretava l’omonima protagonista alle prese con la scuola, gli amici e una famiglia davvero bizzarra e indimenticabile. Il successo straordinario, grazie alla messa in onda dapprima su Disney Channel, ha portato alla produzione di una serie di film con protagonista la dolcissima e talentuosa “Lizzie”. Ad impersonare l’adolescente c’era la bellissima Hilary Duff, attrice e cantante dal successo strepitoso: sapete com’è diventata oggi? Scopriamolo insieme!

Hilary Duff la splendida protagonista di “Lizzie McGuire”

Classe 1987, la talentuosa interprete ha mosso i primi passi nello spettacolo raggiungendo il successo già da piccolissima. A 11 è protagonista di “Casper meets Wendy”, in cui interpreta una giovanissima strega che stringe amicizia con il celebre e amatissimo fantasmino. “Lizzie McGuire” la consacra alla fama e l’attrice si dedica anche al cinema, oltre che alla tv, prendendo parte a diversi film. Il suo talento spazia anche nella musica, ha infatti una splendida voce come abbiamo avuto modo di ammirare in alcuni delle serie a cui ha preso parte. Ha inciso diversi album e ottenuto un grande successo anche in questo campo. Madre di tre splendidi figli, ha annunciato qualche mese fa la nascita dell’ultimo arrivato. Sorella della bella Haylie, che abbiamo ammirato in alcune produzione molto amate, come “Settimo Cielo”, oggi Hilary Duff è una donna di grande successo, indimenticabile per il pubblico. Negli ultimi anni fa parte del cast della serie “Young”. Se siete curiosi di vedere com’è diventata la bellissima interprete vi accontentiamo subito! Ecco uno scatto direttamente dal suo seguitissimo profilo Instagram!

Sempre bellissima, il suo viso angelico non è cambiato affatto. La dolcissima attrice è ancora oggi davvero splendida, proprio come ai tempi di quando interpretava “Lizzie McGuire”. Siamo certi che sarete d’accordo anche voi!