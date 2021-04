A I soliti Ignoti è avvenuto un vero colpo di scena: il parente misterioso ‘non riconosce’ il figlio, è successo nella puntata appena trascorsa.

Ieri sera, è andata in onda la puntata de I Soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus, e che ogni giorno, tiene incollati alla televisione gli italiani. Otto identità ignote e figure nascoste, che diventano i protagonisti della trasmissione insieme alla persona che deve indovinare le similitudine fra di loro, per cercare di capire chi è il parente.

Ma ieri sera, martedì 27 aprile, c’è stato un vero colpo di scena, infatti, arrivati alla fine del percorso, la concorrente Monica Leofreddi, ha dato la sua risposta, vedendo nell’ignoto numero 8, un possibile legame con il parente misterioso. Ma alla risposta di quest’ultimo si scatena il caos.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

I Soliti Ignoti, nessuno se l’aspettava: il parente misterioso ‘non riconosce’ il figlio

Una puntata sicuramente che ha già lasciato il segno, come spesso accade anche in altre, dato che nessuno si aspettava un simile epilogo. Arrivati alla fase finale del gioco, la concorrente ha assegnato al parente misterioso la persona che secondo il suo parere, poteva avere un legame con lei. Ma a questo punto, c’è stato un vero colpo di scena, che ha lasciato Amadeus spiazzato, e la concorrente burlata, se così possiamo dire.

Infatti, Monica, protagonista del gioco, ha dato la sua risposta, e la signora chiamata a riconoscere il parente, si è letteralmente confusa, dando risposta affermativa alla concorrente, ma non lo era affatto, dato che il numero pronunciato da Monica, l’otto, non corrispondeva con il figlio della signora.

C’è stato un momento di silenzioso caos, tutti sono rimasti stupiti, quando Amadeus ha tentato di far capire quanto successo alla donna. “Signora ma suo figlio non è l’ignoto numero sette? Neanche lei riconosce il figlio, quando non si è uguali”, ha commentato ironicamente il conduttore. Una gaffe che non è passata inosservata ai telespettatori da casa, e subito il video si è diffuso sul web, tra l’ironia e lo stupore.