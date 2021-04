Ilary Blasi per i suoi 40 anni ha ricevuto dei regali pazzeschi e super originali: guardate cosa ha pubblicato pochi minuti fa la splendida conduttrice!

Classe ’81, la splendida Ilary Blasi in questo giorno, 28 aprile, compie 40 anni. L’incantevole conduttrice, attualmente al timone de L’Isola dei Famosi, raggiunge questo ‘traguardo’ tra infiniti e splendidi regali. La carriera televisiva della showgirl è iniziata quando aveva solo 3 anni: conoscete questo retroscena? Ilary da piccola fu scelta per la pubblicità dell’Olio Cuore e successivamente per lo spot di una nota marca di panettoni. A fine anni ’90 si affaccia al mondo dello spettacolo e comincia a lavorare prima di raggiungere il successo a Passaparola, in qualità di valletta. La vita sentimentale della Blasi è sempre stata al centro del gossip italiano: lei e la sua dolce metà, Francesco Totti, hanno sempre avuto i riflettori puntati su di sé. Ed oggi la biondissima showgirl dagli occhi azzurro cielo raggiunge una tappa anagrafica importante: sapete cosa ha ricevuto in regalo?

Ilary Blasi compie 40 anni e riceve regali pazzeschi: c’è anche una ‘particolare’ Nutella

Ilary Blasi oggi, 28 aprile 2021, compie 40 anni e per l’occasione chi la circonda ha pensato a regali davvero pazzeschi. La conduttrice televisiva, attualmente al timone de l’Isola dei Famosi, ha pubblicato nelle sue Instagram story i suoi regali. In particolare un video riprende ben 40 pacchi!

Ma di cosa si tratta? Tutti, nel dettaglio, non li conosciamo. Ilary però mostra nelle sue IG story alcuni regali. Una lampada a led con il suo viso è il regalo che ha attirato l’attenzione di tutti ma non solo..

La moglie di Totti ha ricevuto una scatola del Mulino Bianco personalizzata, una scatola di M&M personalizzati ed anche un barattolo di Nutella particolare! Al posto della scritta classica del marchio, c’è scritto ‘Happy Birthday Ilary 40’. Originale no?