Leonardo Lamacchia dopo Amici di Maria De Filippi torna in tv: dove lo vedremo a breve.

Amici di Maria De Filippi continua a riscuotere un tal successo, tanto da posizionarsi tra i programmi del sabato sera più visti in assoluto. Ormai siamo quasi alla fine, dato che manca sempre meno per arrivare alla puntata finale, che decreterà il vincitore di questa edizione, che si appresta ad essere sicuramente una delle più seguite. Nelle precedenti puntate, le eliminazioni hanno lasciato un po’ d’amaro in bocca. Gli allievi, tutti, si sono fatti apprezzare per il talento e per la grande simpatia.

A destare grande amarezza, è stata anche l’uscita di Leonardo Lamacchia, eliminato nel secondo appuntamento. Ma per i suoi tantissimi fan c’è una gande sorpresa in arrivo. L’ex allievo di Amici ritornerà in televisione: dove lo vedremo, noi non vediamo l’ora.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Amici 20, Leonardo Lamacchia torna in tv: sarà tra gli ospiti del famoso programma

Leonardo Lamacchia è stato l’eliminato della seconda puntata; l’allievo, nella squadra con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è uscito tra l’amarezza del pubblico, che l’ha sempre sostenuto sin dall’inizio del suo percorso. Un percorso non facile, tanto impegnativo, ma che ha dato all’artista nuove consapevolezze, e una maggiore formazione, portando il suo talento a brillare ancora di più.

Come vi abbiamo svelato poco prima, l’artista, per la gioia dei suoi migliaia di fan, ritornerà in televisione: ma dove lo vedremo esattamente? Ebbene sì, Leonardo sarà tra gli ospiti di Verissimo, della puntata di sabato 1 maggio. Qui, il cantante, parlerà del suo percorso all’interno della scuola di Amici, toccando vari punti, e chissà che non ci rivelerà i suoi progetti futuri.

Lamacchia arriva a Verissimo, dopo che nelle precedenti puntate, sono già giunti alcuni allievi della scuola. Il programma sembra continuare a mettere in risalto il talento di questi giovani, che siamo sicuri, avranno un futuro brillante.