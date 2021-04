Marco Bocci, spiacevole imprevisto in autostrada: l’attore perde letteralmente le staffe e sua moglie lo riprende, cos’è successo.

Un vero e proprio spiacevole imprevisto, quello che, pochissimi istanti fa, è accaduto a Marco Bocci in autostrada. E Laura Chiatti, sua moglie, ha voluto prontamente documentare sul suo canale social ufficiale. Attivissima sul suo profilo Instagram e, soprattutto, sempre solita a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade durante il giorno, l’attrice non ha affatto potuto fare a meno di aggiornare il suo pubblico su un episodio capitato a lei e a suo marito in autostrada.

Non sappiamo esattamente cosa sia successo, sia chiaro. Fatto sta che, attraverso un paio di Instagram Stories, la splendida Laura Chiatti ha condiviso suo marito visibilmente concitato per quanto gli era appena successo. Lei, vi assicuriamo, a corredo di queste immagini, ha inserito delle faccine sorridenti. Evidentemente, però, Marco Bocci non è affatto del suo stesso avviso. Scopriamo insieme cos’è successo.

Marco Bocci, imprevisto in autostrada: lui sbotta, Laura Chiara lo riprende di “nascosto”

Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, dove siano diretti, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle parole di Marco Bocci in queste Instagram Stories caricate pochi minuti fa, sembrerebbe che l’attore sia stato il protagonista di uno spiacevole imprevisto in autostrada. E che, in particolare, il simpaticissimo Bocci sia stato “accusato” di aver compiuto inversione di marcia proprio in autostrada. È davvero così? Assolutamente no! E, dinanzi a queste parole, l’attore non si è affatto trattenuto: “Ma le pare che faccio inversione in autostrada?!”.

Una scena, vi assicuriamo, davvero incredibile. E che, come dicevamo precedentemente, Laura Chiatti non ha affatto potuto fare a meno di riprendere. Ed, ovviamente, condividere con i suoi sostenitori. Anche perché, diciamoci la verità, non è assolutamente la prima volta che l’attrice rende partecipi i suoi sostenitori su cosa le accade.

Un episodio piuttosto incredibile, lo dicevamo proprio poco fa. E che, com’è giusto che sia, ha fatto realmente adirare Marco Bocci. Speriamo che tutto si sia risolto al meglio!