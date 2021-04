Massimo Boldi, straziante messaggio sui social: l’attore ricorda la moglie scomparsa, “Ovunque tu sia”.

Un ricordo indelebile, quello che Maria Teresa Selo ha lasciato nel marito Massimo Boldi. Poco fa, sui suoi canali social, l’attore ha dedicato un post alla moglie, scomparsa nel 2004, a 47 anni, dopo aver combattuto con una lunga malattia per dieci anni. “Ovunque tu sia”, scrive Boldi nella didascalia al post, dove allega una foto della donna.

Una perdita dolorosissima, quella che che ha colpito Massimo Boldi nel 2004. La moglie Maria Teresa Selo è scomparsa a 47 anni, a causa di una malattia incurabile contro cui lottava da tempo. Dal loro matrimonio, durato 30 anni, sono nati tre figli: Micaela, Manuela e Marta. E nonostante il passare degli anni, il ricordo nell’attore è vivissimo e la sua presenza sempre costante. Poco fa, attraverso i suoi canali social ufficiali, Boldi ha condiviso uno scatto della sua ‘Marisa’, bellissima e sorridente. “Ovunque tu sia”, ha scritto nella didascalia al post:

In pochi minuti, il post è stato invaso dai messaggi di affetto di fan e colleghi: anche l’attore Paolo Conticini ha lasciato un cuore.

La separazione con Christian De Sica e la reunion

Alla base della clamorosa separazione tra Massimo Boldi e Christian De Sica ci fu proprio la scomparsa della moglie e il forte dolore che ne è derivato. In quell’anno, nel 2004, i due attori erano impegnati nelle riprese di Natale in India, l’ultimo cinepanettone che li ha visti insieme, prima ovviamente della reunion nel 2019, con Amici come prima. Una meraviglosa sorpresa per i fan della coppia, che per anni hanno divertito e fatto sorridere il pubblico.