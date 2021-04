Matrimonio a prima vista 6, Clara Campagnola dopo la separazione da Fabio ha raccontato i momenti vissuti dopo.

Questa sera, mercoledì 28 aprile, ci sarà la puntata finale di Matrimonio a prima vista, in cui i protagonisti di questa edizione, sveleranno cos’è successo a telecamere spente, dopo il mese trascorso insieme da marito e moglie, e dopo la decisione presa alla scelta finale. Sono ormai numerosi gli spoiler arrivati, e parte dei telespettatori, presi dalla curiosità, sono già a conoscenza di quanto successo.

Come sappiamo, l’unica coppia rimasta insieme è quella formata da Francesco e Martina, mentre come era prevedibile, non c’è stato nessun ritorno per Santa e Salvo. Ma il colpo di scena è avvenuto con la terza coppia: Clara e Fabio si sono lasciati, come si vedrà nella puntata che andrà in onda questa sera, e già trasmessa su Discovery Plus, la donna ha deciso di separarsi dal marito. Ma la bella Campagnola, in un’intervista a Fanpage.it, ha raccontato cos’è successo dopo, ovvero i suoi pensieri e le sensazioni provate che l’hanno portata a prendere tale decisione.

Matrimonio a prima vista 6, parla Clara: il rapporto con Fabio

Come abbiamo anticipato, l’unica coppia rimasta insieme di Matrimonio a prima vista è quella formata da Martina e Francesco. Mentre Clara e Fabio, come vedremo questa sera, dopo la scelta di restare uniti, si sono separati. Una decisione presa dalla donna. Come raccontato in puntata, sembrerebbe, che poco dopo, la sposa sia ritornata a casa, per un malessere del suo cagnolino; Clara ha poi confessato al marito, in seguito, di non aver sentito la sua mancanza, e così ha deciso di lasciarlo. In un’intervista a Fanpage, la donna si è aperta, e ha raccontato le sue sensazioni.

Clara ha rivelato di essere tornata a casa, dato che il suo cane stava male, e di aver invitato Fabio a pranzo la domenica: “Domenica ho invitato Fabio a casa mia a mangiare e gli ho spiegato che mi stava succedendo qualcosa, non mi mancava e non sentivo la necessità di sentirlo. Quando l’ho raccontato a Fabio non l’ha presa bene e mi ha risposto bruscamente: ‘Non voglio con me una persona negativa‘“.

Clara ha continuato dicendo che, ad una cena con gli amici del marito, l’uomo ha nuovamente ribadito tali parole. La donna ha anche raccontato di non essersi sentita capita: “Lui non ha capito tante cose di me. Ad esempio, quando abbiamo fantasticato di andare in Spagna voleva andare a vedere il rodeo.. Insomma gli ho fatto presente che poteva venirmi incontro, e lui ha sbuffato. A me questa cosa non è piaciuta. Sono vegetariana, lui poteva mangiare quello che voleva.” La sposa ha manifestato i suoi dubbi, di fronte a certi atteggiamenti dell’uomo, secondo il suo parere: “Voleva la donna ideale“. Adesso, sembrerebbe che fra i due non ci siano più rapporti; la Campagnola, nell’intervista, ha sostenuto di aver inviato un messaggio a Fabio, ma senza ricevere risposta.