Attore amatissimo e versatile, Paolo Ruffini ha conquistato il pubblico italiano con il suo talento e la sua simpatia: lo avete mai visto da bambino? Gli occhioni sono inconfondibili!

Classe 1978, originario di Livorno, Paolo Ruffini è un attore di talento, un regista e un conduttore dalle doti straordinarie. Con la sua innegabile simpatia ha conquistato il pubblico italiano imponendosi come un personaggio tra o più amati e seguiti. I primi passi nel mondo dello spettacolo li muove prendendo parte ad alcune pubblicità, per poi approdare al film “Ovosodo”. Lo abbiamo ammirato per diversi anni nelle vesti di conduttore per “MTV”. La sua carriera è inarrestabile e lo vede partecipare a diversi film di successo come “Natale a Miami” e “La seconda volta non si scorda mai”. Volto storico alla conduzione di “Colorado”, vanta un seguito da quasi seicentomila follower su Instagram. Avete mai visto Paolo Ruffini da bambino? I suoi occhioni sono inconfondibili!

Leggi anche: Paolo Ruffini, avete mai visto i suoi genitori? Spunta un dettaglio ‘impressionante’

Paolo Ruffini da bambino: lo riconoscete?

Non molti lo sanno, ma il celebre artista ha svolto un lavoro davvero particolare oltre a quello di attore. Non solo, è anche autore di diversi libri. Il suo talento, dunque, spazia in vari ambiti del panorama artistico. Seguitissimo anche sui social, in passato è stato sposato con Claudia Campolongo, anche lei attrice, ma la relazione si è conclusa nel 2013. Per un lungo periodo è stato legato a Diana Del Bufalo. Paolo Ruffini non è solo dotato di un grande talento, ma anche di un fascino indiscusso e di uno sguardo magnetico. I suoi splendidi occhioni sono inconfondibili, proprio come quando era un bambino. Siete curiosi di vedere com’era l’amatissimo interprete da piccolo? Lo ha rivelato lui stesso pubblicando uno scatto su Instagram qualche tempo fa. Eccolo di seguito!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Ruffini (@paolinoruffini)

Adorabile e dolcissimo, Paolo Ruffini era una bambino davvero splendido. I suo bellissimi occhioni chiari hanno lo stesso sguardo tenerissimo che lo contraddistingue ancora oggi. E voi, lo avreste riconosciuto?