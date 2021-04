Quando andrà in onda la nuova edizione di Scherzi a Parte con Enrico Papi? Ecco la decisione di Mediaset.

Da qualche anno è uno dei volti più amati di TV 8: le sue trasmissioni, da Guess my age a Name that Tune, sono amatissime dai telespettatori. Ma forse non tutti sanno che Enrico Papi sta per tornare anche a Mediaset, e lo farà col botto! Sarà proprio lui a condurre la nuova edizione di Scherzi a Parte, uno dei programma più seguiti di Canale 5 nelle passate stagioni. Sei nuove puntate tutte da gustare, con nuovi scherzi ai vip e tantissimi super ospiti. Ma quando andrà in onda questa nuova edizione? Ad rivelarlo è TV Blog, scopriamo i dettagli.

Scherzi a Parte torna in tv con Enrico Papi: quando andrà in onda su Canale 5?

Enrico Papi condurrà la prossima edizione di Scherzi a Parte, su Canale 5. Niente paura: lo storico re di Sarabanda continuerà anche a presentare le sue trasmissioni su TV 8. Ma quando andrà in onda l’attesissima nuova stagione del programma dedicato agli scherzi? Ebbene, come riporta TV Blog, la scelta era tra due opzioni: fine primavera, e quindi una data più vicina, o in autunno. E alla fine si è deciso per la messa in onda il prossimo autunno! La data precisa di inizio non è stata svelata, anche se, probabilmente, il programma con Enrico Papi sarà collocato di giovedì sera: a seguire, questa serata dovrebbe essere occupata da una nuova edizione di All Together now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker.

Come si legge su TV Blog, si prospetta un autunno ricco di novità! Oltre a Scherzi a Parte di giovedì, continuerà ad andare in onda Avanti un altro di domenica sera e il lunedì e il venerdì saranno affidati nuovamente al GF Vip, che tornerà con la sesta edizione. E l’amatissimo show di Maria De Filippi Tu si que vales riempirà il sabato sera.