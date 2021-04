Stefania Orlando, splendido annuncio: arriva la notizia tanto attesa dai fan della concorrente del GF Vip 5.

È stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del GF Vip. Non a caso, si è classificata terza, alle spalle di Pierpaolo Pretelli e del vincitore Tommaso Zorzi. Parliamo di lei, Stefania Orlando, regina indiscussa della casa più spiata della tv. Simpatica, ironica, ma anche pungente quanto basta, la conduttrice è entrata nel cuore di milioni di fan. Che, anche al termine dell’esperienza nel reality, continuano a seguirla e sostenerla con affetto attraverso i social, in particolare su Instagram Dove la conduttrice è molto attiva e condivide foto e video delle sue giornate. E proprio sui social, qualche ora fa, è arrivata una splendida notizia per tutti i fan della Orlando. Sapete cosa accadrà questa sera, alle ore 19.00? Tenetevi forte!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Stefania Orlando, splendido annuncio: arriva il video del suo brano Babilonia

Grazie alla sua esperienza al GF Vip, Stefania Orlando ha conquistato una vera e propria schiera di fan. In particolare, la sua amicizia con Tommaso Zorzi ha emozionato il pubblico, che per mesi li ha seguiti. I telespettatori del GF Vip 5 non potranno non conoscerla! Parliamo di Babilonia, la canzone di Stefania Orlando più volte trasmessa anche all’interno della casa. Un brano che, appunto, è diventato immediatamente famoso anche tra i vipponi, che spesso ne cantavano il ritornello. Ebbene, arriva una meravigliosa notizia per i fan di Stefania Orlando: questa sera, mercoledì 28 aprile, alle ore 19.00, uscirà il video ufficiale di Babilonia!

L’annuncio è arrivato, appunto, attraverso i social della showgirl, che nelle sue stories di Instagram non ha trattenuto l’entusiasmo: “Tenetevi pronti, vi darà tutti i dettagli. Intorno alle 19.00 dobbiamo fare un gran casino, mi raccomando!”.

E, ovviamente, le “Viperelle” (così sono soprannominate le fan della Orlando), non si faranno trovare impreparate alla chiamata della loro Queen. E voi, siete pronti a vedere il video e a scatenervi al ritmo di Babilonia? Noi non vediamo l’ora!