Chiara Ferragni mostra gli orecchini della collezione di sua sorella Valentina Ferragni: conoscete il prezzo?

La famiglia Ferragni è continuamente alle prese con grandi novità, sempre pronta a sorprendere i suoi migliaia di fan, con nuove ‘uscite’. Chiara Ferragni, è stata nominata dalla rivista Forbes, nel 2017, l’influncer di moda più importante del mondo, e così sembra essere. I suoi follower sono milioni, un seguito che sembra non arrestarsi.

Sappiamo, Chiara ha un suo brand, dove qui, è possibile trovare capi d’abbigliamento, calzature e molto altro. Ma, negli ultimi tempi, anche sua sorella Valentina Ferragni ha creato una sua collezione di gioielli. L’amata influencer ha mostrato attraverso le varie storie, gli orecchini che fanno parte della collezione: conoscete il prezzo?

Chiara Ferragni sfoggia gli orecchini della collezione di Valentina Ferragni: il prezzo vi stupirà

Negli ultimi tempi, anche la sorella di Chiara Ferragni, ovvero Valentina Ferragni ha creato uno suo brand, una collezione di gioielli che è già andata a ruba, dato che sono davvero bellissimi. Chiara, da qualche ora, ha mostrato attraverso le storie, gli orecchini di Valentina, che riportano al sito di acquisto.

Andando a curiosare, abbiamo potuto scoprire i prezzi di questi meravigliosi gioielli. A quanto pare, il costo non è fisso, ma cambia in base ai vari modelli, infatti, dovrebbe girare intorno ai 70 euro e i 98 euro. Ma come è possibile vedere nel sito, ci sono anche bellissime collane, e bracciali, il cui costo si aggira tra i 170 per i bracciali e 275 per le collane.

Sono tutti gioielli bellissimi! Gli orecchini è possibile acquistarli in colori diversi, dal verde con contorni dorati, all’arancio, o rosa o azzurro, e molti altri ancora. A quanto pare, come abbiamo già espresso, la famiglia Ferragni è sempre pronta a sorprendere i suoi follower, che sono milioni, con grandi e preziose sorprese.