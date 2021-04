L’Isola dei Famosi, Vera Gemma l’ha fatto a qualche ora di distanza dalla sua eliminazione: cos’è esattamente accaduto sui social, il gesto!

È l’ultima eliminata de L’Isola dei Famosi, Vera Gemma. Entrata a far parte dell’adventure reality di Canale 5 sin dalla prima puntata, la simpaticissima attrice ha dimostrato ampiamente di avere tutte le carte in regola per essere una naufraga stellare. Sempre pronta all’avventura e a mettersi in gioco, Vera ha lasciato un vero e proprio segno su L’Isola dei Famosi.

Al ballottaggio con Fariba Tehrani, Vera Gemma ha perso il televoto. E, purtroppo, ha dovuto abbandonare immediatamente l’isola. Per lei, a differenza di Beatrice Marchetti, non c’è stata la possibilità di rimanere su un’altra isola. Dal momento che, già ai tempi della sua prima eliminazione, l’attrice aveva usufruito di questa opportunità. Sapete, però, cos’è successo a poche ore dalla sua eliminazione? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Vera Gemma l’ha fatto subito dopo la sua eliminazione da L’Isola dei Famosi: il gesto

Vera Gemma è stata l’eliminata, quindi, della dodicesima puntata dell’adventure reality di Canale 5. Finita al ballottaggio con Fariba Tehrani, l’attrice ha dovuto dire “addio” a Playa Reunion e, soprattutto, ai suoi compagni. Ritornerà in Italia, quindi. E qui, lo sappiamo benissimo, non sarà affatto da sola. Oltre a ritrovare l’affetto di sua sorella Giuliana, la splendida Vera potrà finalmente ricongiungersi con suo fidanzato Jedà e con tutti i suoi più cari amici. Prima di farlo, però, non ha affatto potuto fare a meno di dedicare due parole sui social.

A distanza di pochissime ore dalla sua eliminazione da L’isola dei Famosi, è ritornata sul suo canale Instagram ufficiale. Ed ha espresso dolcissime ed emozionanti parole per il suo tanto caro pubblico social. La sua esperienza in Honduras, lo sappiamo benissimo, è durata poco più di un mese. Eppure, sin da subito, l’attrice romana ha conquistato davvero tutti.

È proprio al suo pubblico che Vera ha dedicato delle parole appena uscita da L’Isola. “Grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta”, ha scritto l’attrice a corredo di questo scatto con Massimiliano Rosolino. Vi è dispiaciuto sia uscita?