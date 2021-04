Amici 20, colpo di scena: Sangiovanni in lacrime, cos’è successo

Colpo di scena ad Amici 20, Sangiovanni finisce in lacrime: di seguito vi spieghiamo cos’è successo nel daytime

Sangiovanni è uno dei protagonisti della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il cantante è uno dei papabili vincitori della categoria canto. Per la vittoria finale, invece, l’artista potrebbe vedersela con la ballerina Giulia Stabile, con la quale è nata una bellissima storia d’amore. Il cantante ha già pubblicato diversi inediti e il brano Lady è già stato certificato disco di platino. L’artista, dopo aver conquistato la maglia per il serale, adesso vuole staccare il pass per la finalissima.

Amici 20, colpo di scena per Sangiovanni: il cantante finisce in lacrime

Nel daytime andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ha mostrato la classifica di cantanti e ballerini dopo il televoto aperto nel corso dei daytime andati in onda nei giorni scorsi. Nella categoria canto c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Al primo posto, infatti, non figurava Sangiovanni, bensì Aka7Even. Il cantante si è classificato addirittura al terzo posto, dietro Deddy (secondo classificato). Il posizionamento in classifica ha sconvolto l’artista, che è scoppiato in lacrime. Il cantante è stato rincuorato dalla sua fidanzata, Giulia, oltre che dai suoi compagni.

Dopo una lunga leadership, consolidata anche da un disco di platino, Sangiovanni deve cedere lo scettro e il colpo è stato veramente brutto. La strada versa la finale, però, è ancora lunga. Il cantante avrà modo di recuperare i punti persi per strada già nella puntata in onda sabato in prima serata su Canale 5. I risultati del televoto non mettono assolutamente in discussione la sua candidatura a finalista di questa edizione. In finale, per la categoria canto, quasi sicuramente ci sarà lui.