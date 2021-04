Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni fanno coppia fissa: cosa ne pensa il papà di lei? Solo adesso giunta una rivelazione inaspettata.

Dolcissimi e tenerissimi, Giulia e Sangiovanni. Conosciutisi all’interno della scuola di Amici, i due giovanissimi ragazzi si sono immediatamente affezionati. Ed, in seguito, innamorati. Poco più che maggiorenni, i due talenti della scuola di Canale 5 stanno mostrando a tutto il loro pubblico italiano il loro profondo legame. E a guardarli, diciamoci la verità, riusciamo a capire perfettamente quanto sia puro e genuino il loro legame. Cosa ne pensa, però, il papà di Giulia Stabile di questa relazione? Sappiamo benissimo che la per la giovanissima ballerina, quello concesso a Sangiovanni, è stato il suo primo bacio in assoluto. Ecco. Qual è stata la reazione del papà della romana?

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la mamma di Giulia. In una sua intervista a Di Più Tv, la madre della ballerina ha raccontato, per la prima volta in assoluto, la reazione di suo marito quando ha visto sua figlia concedere il suo primo bacio. Curiosi? Scopriamola!

Amici 20, cosa pensa il papà di Giulia della sua storia con Sangiovanni? La rivelazione

In una sua recentissima intervista al settimanale Di Più Tv, come dicevamo precedentemente, la mamma di Giulia Stabile ha spiegato esattamente quale è stata la reazione di suo marito alla visione del primo bacio della ballerina a Sangiovanni. “Ha smesso di parlare. È gelosissimo”, dice la madre della ballerina romana in merito. Una reazione, diciamoci la verità, più che normale. E che ciascun padre, senza alcun dubbio, avrebbe avuto.

Appurato che sia stata proprio questa la reazione del padre di Giulia, adesso cosa dice su Sangiovanni e la loro relazione? Anche in questo caso, la madre della ballerina spiega tutto dettagliatamente. “Adesso però riesce a dire che gli è simpatico. Un po’ alla volta gli piace sempre di più”, ha detto alle pagine del giornale. Continuando poi a dire di essere davvero contenta se la loro relazione proseguirà una volta terminato Amici perché li vede davvero felici.

Vi piacciono Giulia e Sangiovanni insieme?