Delitto di Avellino: la mamma di Giovanni Limata, Maria Crisci, parla dell’omicidio compiuto dal figlio. Il giovane ha accoltellato Aldo Gioia, padre della fidanzata.

Lo scorso venerdì, 23 aprile, Aldo Gioia è stato ucciso in casa sua dal fidanzato della figlia, Giovanni Limata. Parliamo del delitto di Avellino, una tragedia che si è verificata nel capoluogo campano. Giovanni ed Elena, la figlia dell’uomo ucciso a coltellate, erano complici: il piano diabolico era quello di uccidere l’intera famiglia Gioia, perchè, a quanto pare, non accettava la relazione dei due giovani. La figlia di Aldo è uscita con una scusa e volontariamente ha lasciato la porta aperta: solo così il fidanzato è riuscito ad entrare in casa per uccidere l’uomo. Una volta scappato, il giovane è stato rintracciato dalla polizia: ha confessato tutto, rivelando anche la complicità della fidanzata. I messaggi scambiati tra i due, prima dell’omicidio, mettono i brividi.

A parlare adesso è la mamma di Giovanni Limata, a Il Mattino. Maria Crisci ha spiegato retroscena sul figlio, su momenti bui trascorsi durante l’infanzia.

Delitto di Avellino, “Facile capire chi è stato manipolato”: parla la mamma di Giovanni Limata

Maria Crisci è la mamma di Giovanni Limata, il giovane di Avellino che ha ucciso il papà della fidanzata, a coltellate. Complice anche la sua Elena, che, secondo quanto rivelano i messaggi scambiati tra i due, voleva uccidere l’intera famiglia. “E’ facile capire chi è stato manipolato” sono le parole della donna, madre del killer.

La signora Crisci ha rivelato che il figlio ha vissuto, in passato, momenti molto difficili anche a causa di una delusione d’amore. Avrebbe tentato anche il suicidio, ma la sua famiglia è sempre stata pronta a sostenerlo. “Io e mio marito stiamo soffrendo ma non era la nostra famiglia ad essere manchevole. Non è la nostra famiglia che non ha amore al suo interno” ha spiegato la signora Crisci, madre di Giovanni Limata. Le parole rilasciate a Il Mattino le riporta il portale Fanpage.