Claudio Guerrini ha annunciato ai suoi sostenitori di aver tolto il nodulo che gli impediva di parlare con voce pulita: come sta ora.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Claudio Guerrini. Nato a Roma, il simpaticissimo Guerrini ha iniziato la sua carriera davvero giovanissimo. Dapprima come deejay in diverse discoteche romane ed, in seguito, presso alcune emittenti locali, Claudio è riuscito a costruirsi un curriculum niente male. Tanto è vero che, attualmente, vanta di un successo davvero incredibile. Successo che, sia chiaro, non si limita affatto alla sfera lavorativa, radiofonica e televisiva, ma che si estende anche alla sfera social. Con un profilo Instagram attivissimo e, soprattutto, che conta più di 65,5 mila followers, il simpaticissimo conduttore vanta di un seguito davvero clamoroso.

È proprio sul suo canale Instagram che Claudio Guerrini, oltre ad essere seguitissimo, è anche attivissimo. Sempre solito ad interagire con il suo pubblico, pochissime ore fa, li ha aggiornati in merito ad un intervento a cui si è sottoposto. “Tolto il polipo/nodulo che da ormai due mesi mi impediva di parlare con voce pulita e mi obbligava a un tono neutro e rauco”, ha scritto Guerrini a corredo di questo post che lo ritrae in un letto di ospedale.

Claudio Guerrini operato: lo scatto in ospedale, come sta ora

Risale proprio a pochissimi istanti fa il post di Claudio Guerrini attraverso cui ha rivelato ai suoi sostenitori di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che al conduttore radiofonico e televisivo sia stato ritrovato un nodulo/polipo che, da diversi mesi, gli impediva di parlare in modo “pulito”. E che, quindi, faceva risultare la sua voce con un tono sporco e rauco. Fortunatamente, l’intervento è andato alla grande. E, come sottolineato dal diretto interessato, è stato letteralmente indolore. Talmente indolore che, pensate, Claudio Guerrini l’ha anche consigliato a chi abbia riscontrato lo stesso problema.

Adesso come sta, però? Decisamente bene! Da quanto si apprende dalle sue parole, infatti, Claudio dovrà fare quattro giorni di assoluto silenzio. E, dopo la visita di controllo, fissata per il 4 Maggio, potrà ritornare a parlare lentamente.

Auguri di una pronta guarigione!