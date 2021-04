Elisabetta Gregoraci, la verità sul fidanzato: a parlare è proprio lei

Finalmente è stata svelata la verità sul presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci: a parlare è proprio lei a “Domenica In”

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia in seguito al prolungamento del programma. La Gregoraci sentiva l’esigenza di tornare ad abbracciae il figlio Nathan Falco. Nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la showgirl ha stretto un’amicizia ‘speciale’ con Pierpaolo Pretelli. In molti credevano che tra i due potesse nascere una storia d’amore, ma la Gregoraci ha subito frenato le aspettative sia del pubblico che dell’ex velino di Striscia la Notizia.

Elisabetta Gregoraci, la verità sul fidanzato

Durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, i settimanali di gossip hanno vociferato la presenza di un presunto fidanzato nella vita di Elisabetta Gregoraci. La showgirl ed ex compagna di Flavio Briatore ha sempre smentito e in qualche occasione ha anche minacciato ritorsioni legali. Di recente, la Gregoraci ha sciolto ogni dubbio, parlando della sua vita sentimentale in un’intervista rilasciata a Domenica In, programma condotto da Mara Venier.

La Gregoraci ha dichiarato di non essere impegnata sentimentalmente. Riguardo al rapporto con Briatore, invece, ha affermato: “Ancora oggi abbiamo un bel legame io e Flavio. Fino a che non avrò un nuovo fidanzato. Lì si romperanno un po’ gli equilibri, è vero. Sicuramente le cose potrebbero cambiare, sarebbe un gran casino. Però per adesso questo problema non c’è perché non ho un fidanzato”. La Gregoraci dunque dichiara di essere single. A quanto pare, l’unico uomo nella sua vita è il figlio Nathan Falco. Con Briatore, invece, resta un rapporto di profondo bene e ovviamente rispetto reciproco.