Pio e Amedeo saranno in onda domani sera con Felicissima Sera: ma cosa accadrà? Aspettatevi di tutto!

Domani sera ci sarà l’ultima puntata di Felicissima Sera, lo show condotto da Pio e Amedeo, che ha avuto il suo inizio due settimane fa. Infatti, gli appuntamenti sono esattamente tre. In queste prime serate siamo stati letteralmente avvolti dalla comicità del duo foggiano, dove nello studio ha invitato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

La prima puntata è iniziata, impossibile dimenticare, con l’arrivo di Maria De Filippi che, incalzata ironicamente da Pio e Amedeo si è lasciata avvolgere e sorprendere da varie immagini che i comici hanno mostrato, per cercare di farla ‘commuovere’. Risate a non finire, battute esilaranti, gag inaspettate, meravigliose emozioni, tutto questo e molto altro hanno fatto parte dello show. Ma ecco, siamo arrivati alla fine: cosa succederà domani?

Pio e Amedeo, cosa accadrà venerdì 30 aprile: grandi colpi di scena a Felicissima Sera!

L’ultima puntata di Felicissima Sera andrà in onda domani, venerdì 30 aprile, sicuramente sarà una serata piena di colpi di scena, come lo sono state anche le altre. Numerosi gli ospiti di questi appuntamenti, che hanno ballato, scherzato, si sono fatti avvolgere dall’ironia forte e senza mezzi termini di Pio e Amedeo; anche domani, ci saranno grandi personaggi del mondo dello spettacolo, che ci faranno ridere ed emozionarci.

Ma Pio e Amedeo, li conosciamo benissimo, non hanno peli sulla lingua, la loro comicità spezza la noia del momento, perchè è una comicità che non trova barriere, che spesso trova critiche, stanca di dover sottostare a determinati ‘canoni’, per non dover sentirsi dire di essere offensivi o volgari, no, Pio e Amedeo non ci stanno, e hanno continuato e continuano a percorrere la loro strada. E proprio nella puntata di Felicissima Sera che andrà in onda domani, il duo ha svelato cosa accadrà: “Domani elencheremo tutte le parole che non si possono dire in tv, quelle bandite… perchè la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni”.

Ed è così che, nell’appuntamento che andrà in onda venerdì 30 aprile, come da loro raccontato, elencheranno tutte quelle parole che nella televisione sono bandite. E allora, questo, ma tanto altro a Felicissima Sera!