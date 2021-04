Finalmente è tutto pronto, arriva Primo Appuntamento Crociera con Flavio Montrucchio: quando partirà.

L’edizione di Primo appuntamento è appena terminata, la trasmissione dell’amore ci ha avvolto per quindici settimane, portando in scena storie di ‘coppie’ formatesi al momento. Infatti, il format prevede l’incontro di due persone che non si conoscono, fino a quando non si incontrano in un ristorante, per cenare insieme per la prima volta. Ed è qui che, avviene la conoscenza di coppie che spesso ci sorprendono, lasciandoci vivere attimi di profonde emozioni, forti risate o di grande stupore.

Qualche tempo fa, vi abbiamo rivelato che era in navigazione una nuova edizione, diversa dal solito, ed ora, possiamo darvi conferma: è tutto pronto, arriva finalmente Primo Appuntamento Crociera!

Flavio Montrucchio al timone di Primo Appuntamento Crociera: quando inizierà

Come vi abbiamo anticipato, tutto è pronto! Già nelle precedenti settimane vi abbiamo svelato di questo grande arrivo, Primo Appuntamento ritorna, ma questa volta sarà diverso. Infatti, il format si è concluso qualche settimana fa, con un vero colpo di scena: Presente una persona non del tutto sconosciuta, dato che con il suo video ormai divenuto virale, ci ha accompagnato nei mesi di quarantena, in particolar modo l’anno scorso.

Ma tornando a noi, il format dell’amore sta per tornare con una grande novità: arriva Primo Appuntamento Crociera, con Flavio Montrucchio! A quanto pare, il tutto dovrebbe svolgersi su una nave da crociera, dove le coppie si incontreranno. Ma quando avrà inizio? Come riportato dalla pagina ufficiale Real time, e come potete QUI osservare, avrà inizio a Maggio, ma non c’è ancora una data esatta.

Ovviamente, non sappiamo al momento i particolari di quanto accadrà, o se ci sono stati cambi, ma sappiamo che, sicuramente, anche questa nuova edizione sarà sorprendente, come la precedente. Anzi, con l’aggiunta di questo cambiamento, ci saranno delle belle sorprese.