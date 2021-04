Proprio pochissime ore fa, Giulia Salemi ha annunciato la rottura con Pierpaolo Pretelli: fortunatamente è uno scherzo de Le Iene.

Formano una delle coppie più belle di tutta la storia del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Giovanissimi, simpaticissimi e, soprattutto, genuini al massimo, i due si sono conosciuti all’interno della quattro mura della casa di Cinecittà. E, dopo essersi innamorati lì, continuano a viversi alla grande la loro storia d’amore. Tra promesse, regali e sorprese, i due piccioncini amano condividere ogni momento con i loro sostenitori. E lo ha fatto, qualche ora fa, anche la splendida Giulia Salemi.

Con un’Instagram Stories con lo sfondo completamente in nero e pochissime parole, Giulia Salemi ha annunciato la rottura da Pierpaolo. “Io e Pier ci siamo lasciati”, scrive l’influencer. Cos’è successo? Niente paura: si tratta di uno scherzo de Le Iene. Scopriamo insieme, però, cos’è successo esattamente!

Giulia Salemi e Pierpaolo, annunciata la rottura: è uno scherzo de Le Iene, cos’è successo

“Annuncio ufficiale. Mi sono lasciata con Pier. Ho dovuto. Presto seguiranno dettagli”, scrive Giulia Salemi in questa Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale per annunciare la rottura. Pochissime parole, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, un messaggio che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Com’è possibile che la coppia si sia lasciati? Beh, in effetti, non c’è alcuna spiegazione. Perché si tratta di un “crudele” scherzo de Le Iene.

Sappiamo benissimo che, in questo ultimo periodo, Le Iene la stanno combinando davvero grossa. A partire dallo scherzo dell’hacker sul telefono di Elisabetta Gregoraci fino a quello a Gianni Sperti e a tantissimi altre “vittime”, il programma di Davide Parenti sta diventando davvero “spietato”. E questo scherzo fatto ai danni di Pierpaorlo Pretelli ce ne da ampiamente la conferma. Tutti hanno tremato alla notizia della loro rottura. In primis, il diretto interessato.

“Ho rischiato di diventare single per questo scherzo de Le Iene”, dice Giulia Salemi in queste sue Instagram Stories. Cosa sarà successo esattamente? Beh, questo lo scopriremo nelle prossime settimane. Non perdetevi lo scherzo!