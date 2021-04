Proprio pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, Giuseppe Zeno ha condiviso un annuncio fantastico: che sorpresa per i fan.

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, Giuseppe Zeno ha condiviso con i suoi sostenitori. Reduce dall’incredibile successo di Mina Settembre, di cui attendiamo con ansia la seconda stagione, l’attore napoletano non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico una novità in arrivo davvero straordinaria. Una notizia davvero fantastica, ve lo assicuriamo. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e gioiosi i suoi followers.

Giuseppe Zeno, diciamoci la verità, vanta di un successo davvero clamoroso. Colonna portante di numerose fiction di successo, l’attore napoletano ha dimostrato ampiamente di avere tutte le carte in regola per scrivere la storia della recitazione italiana. È proprio per questo motivo che l’annuncio a sorpresa, dato ai suoi sostenitori poche ore fa, li ha fatti letteralmente esultare. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Giuseppe Zeno, splendido annuncio: che sorpresa, non vediamo l’ora

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Giuseppe Zeno non perde mai occasione di mantenere i contatti con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un selfie da togliere il fiato, ha condiviso con loro uno splendido annuncio a sorpresa. Una notizia davvero fantastica, ve lo assicuriamo. E che, soprattutto, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto esultare tutti i suoi sostenitori.

Di che cosa parliamo, però, esattamente? Per caso, Giuseppe Zeno ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di Mina Settembre? Al momento, no purtroppo! In attesa, però, sembrerebbe che l’attore napoletano abbia iniziato a “studiare” ad un nuovo progetto. E questo ultimo post social ce ne da ampia conferma. “Inizia una nuova avventura”, scrive Giuseppe Zeno a corredo di questo scatto.

Non sappiamo esattamente a cosa si stia riferendo, Giuseppe Zeno. Fatto sta che le sue parole fanno presagire qualcosa di straordinario. Ovviamente, inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato preso d’assalto dai suoi sostenitori. Anche noi, così come loro, non vediamo l’ora di rivederlo in “azione”.