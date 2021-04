Una naufraga de L’Isola dei Famosi ha già messo gli occhi su Ignazio Moser: come reagirà Cecilia Rodriguez?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nella puntata di stasera, il cast diventerà ancora più corposo. La squadra dei naufraghi, infatti, sarà arricchita dall’arrivo di Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez. I due si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia, iniziando una storia d’amore che ha fatto sognare migliaia e migliaia di fan. Moser è pronto per vivere questa nuova esperienza. La Rodriguez è già stata concorrente de L’Isola dei Famosi, ma a quel tempo era fidanzata con Francesco Monte.

Ignazio Moser, una naufraga ha messo gli occhi su di lui

Una naufraga de L’Isola dei Famosi sembra aver già messo gli occhi su Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sbarcherà questa sera in Honduras. Il settimanale Nuovo Tv ha intervistato Manuela Ferrara prima della sua partenza per l’Honduras. Ai loro microfoni, la modella ha dichiarato: “Ignazio Moser sono sicura che mi guarderà dato che sono una bella visuale“. La Ferrara, che pare abbia avuto anche un flirt con il calciatore Gonzalo Higuain, sembrerebbe aver già messo gli occhi sul fidanzato di Cecilia. Come reagirà la sorella di Belen?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)



La storia d’amore tra Ignazio e Cecilia va avanti da tempo ed ha superato numerosi ostacoli nel corso degli anni. I due hanno superato anche periodi di crisi che sembravano poter essere letali per la coppia. Cecilia sarebbe pronta a mettere su famiglia, mentre pare che Ignazio sia ancora restio. L’esperienza in Honduras potrebbe chiarire le idee del figlio d’arte. Quando tornerà in Italia deciderà di convolare a nozze con la sua fidanzata?