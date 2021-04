A L’Isola dei Famosi è sbarcato Ignazio Moser: il nuovo naufrago ha già vinto la prova del bacio in apnea con Francesca Lodo.

Stasera finalmente c’è stato l’attesissimo ingresso di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. L’ex gieffino sarebbe dovuto entrare in gioco lunedì scorso 26 aprile, ma è rimasto bloccato per un po’ in Messico dopo aver perso un volo. Grande attesa anche per Cecilia Rodriguez che vediamo questa sera in studio a sostenere dall’Italia il suo fidanzato. Moser è appena arrivato tra i naufraghi e ha già avuto modo di dare il meglio di sé facendo vincere ad una compagna d’avventura una prova che aveva scatenato mille polemiche.

Ricordiamo infatti che Gilles Rocca si era rifiutato di partecipare alla prova del bacio in apnea con Francesca Lodo per non fare un torto alla fidanzata Miriam. L’ex letterina non aveva potuto così vincere la ricompensa della pasta all’amatriciana ed era scoppiata in un pianto di nervosismo.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Isola dei Famosi, Ignazio Moser “bacia” Francesca Lodo

Per fortuna ci ha pensato il bell’Ignazio a consolare Francesca permettendole di superare la prova: i due si sono baciati sott’acqua e sono riusciti a superare il tempo previsto. Cecilia ha mostrato di comprendere perfettamente la situazione e soprattutto l’esigenza di cibo della Lodo. Finalmente la bella naufraga ha potuto mangiare, ma non ha condiviso la ricompensa con Ignazio appena arrivato su L’Isola.

A questo punto, la concorrente ha scelto Andrea Cerioli per condividere il cibo: qualcuno dallo studio temeva infatti che la sua decisione sarebbe ricaduta su Gilles Rocca. A quanto pare però Francesca si è vendicata!

Cosa ne pensate? La Lodo avrà avuto la sua rivincita? E come avranno accolto gli altri concorrenti l’arrivo del fidanzato di Cecilia?