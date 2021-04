Miryea Stabile è crollata: la naufraga de l’Isola dei Famosi, in seguito la terza nomination, ha avuto un duro sfogo. Ha raccontato dettagli privati sulla sua vita privata.

Ieri, mercoledì 28 aprile, è andato in onda un nuovo pomeridiano de l’Isola dei Famosi. Il daytime che abbiamo visto in onda su Canale 5, presente sul portale di Mediaset Play, si è concentrato particolarmente su Miryea Stabile che nelle ultime ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo. La naufraga del reality si è interrogata sul perchè si ritrova per la terza volta in nomination: dopo un crollo, si è lasciata andare ad uno sfogo ed ha rivelato alcuni particolari sulla sua vita privata, familiare, che prima d’ora nessuno conosceva.

Isola dei Famosi, Miryea Stabile crolla: “Mi sono fidata di mia madre, è stata la prima a pugnalarmi”

Miryea Stabile nelle ultime ore ha avuto un piccolo crollo, dovuto anche al fatto che il gruppo l’ha nominata nuovamente. Si è lasciata consolare da Gilles Rocca ed ha rivelato dettagli privati, mai confessati prima d’ora:

“Mi sono fidata per una vita intera di mia mamma ed è stata la prima a pugnalarmi per 18 anni, capisci che anche io faccio fatica adesso? Sono cresciuta senza papà. Non volevo fare uscire queste cose. Cerco sempre il bello ed il positivo in tutti, dipende come guardi le cose” sono state le parole di Miryea, in lacrime. Gilles, al suo fianco, ha provato a consolarla, dandole consigli, ed asciugandole le lacrime. “Evita ciò che ti fa star male, individua il bello” sono le parole dell’attore.

Successivamente, abbiamo visto nel daytime di mercoledì 28 aprile che, dopo esser stata un po’ sola, Miryea è ritornata dai suoi compagni di avventura. “E’ uscita una cosa un po’ profonda, parlavo con Gilles e gli ho detto che vedo sempre del bello in tutti. Anche quando ci sono le litigate, io non sono fatta per litigare” ha confessato ad Andrea Cerioli ed ha ripetuto a loro il suo passato.