A L’Isola dei famosi questa sera ci sarà un grande colpo di scena: in studio ci sarà proprio lui, nessuno se l’aspetta.

Manca poco, e questa sera, ci sarà una nuova puntata de L’Isola dei famosi, che ha luogo esattamente in Honduras. Il reality è condotto, quest’anno, da Ilary Blasi, dopo che nelle ultime edizioni, al timone c’è stata Alessia Marcuzzi. La conduttrice è affiancata da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, mentre l’inviato è Massimiliano Rosolino. Il programma ha avuto inizio il 15 marzo, con una puntata di presentazione dei naufraghi. Ma subito sono arrivate le sfide nel medesimo giorno, che hanno messo a dura prova i concorrenti.

Questa sera, giovedì 29 aprile, ci sarà una nuova puntata, e siamo certi, che le sorprese non mancheranno. La settimana scorsa, gli ospiti della trasmissione sono stati, Asia Argento, arrivata per sostenere Vera Gemma, e Giulia Salemi, per mostrare il suo appoggio a mamma Fariba. Ma anche tra poche ore, ci sarà un amato ospite: chi sarà?

Isola dei famosi, giovedì 29 aprile: in studio lui, siete pronti?

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi andrà in onda fra poche ore. Come sempre, la serata sarà alimentata con lo svolgimento di diverse prove, che metteranno in difficoltà i naufraghi, e solo il più forte avrà la meglio. Non mancheranno le sorprese, e proprio a tal proposito, questa sera, in studio, arriverà proprio lui, l’amatissimo Giovanni Ciacci, pronto a mostrare il suo appoggio ad un particolare gruppo. Infatti, lo stylist sarà presente in puntata in difesa dei Primitivi.

Questo quanto riportato dalla pagina ufficiale de L’Isola dei famosi. Sicuramente, questo nuovo arrivo renderà l’atmosfera ancora più accesa, dato che, sappiamo, Giovanni Ciacci non ha peli sulla lingua.

Proprio per questo, il pubblico lo apprezza, e lo segue. Cosa avrà da dire Ciacci? Per scoprirlo tutti sintonizzati su canale 5 per seguire lo scoppiettante appuntamento con L’Isola die famosi!