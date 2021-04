Al settimanale Nuovo, Jeda Filal racconta la sua storia personale e il rapporto con Vera Gemma, ultima eliminata dell’Isola dei Famosi.

E’ stato uno dei personaggi “collaterali” di questa edizione de L’Isola dei Famosi che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi mesi e che più ha fatto discutere. Jeda Filal, 22 anni, è il fidanzato di Vera Gemma, ex naufraga eliminata durante la puntata di lunedì scorso 26 aprile. La figlia dell’attore Giuliano Gemma ha dimostrato una grande grinta nell’affrontare la sua esperienza in Honduras e ciò le ha permesso di conquistare il cuore del pubblico. Anche il suo fidanzato Jeda però si è fatto apprezzare per come ha sempre sostenuto la sua donna dallo studio. In un’intervista al settimanale Nuovo, il giovane marocchino ha raccontato la sua storia e la sua delicata vicenda familiare.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Jeda Filal, il retroscena che non tutti conoscono: il triste passato che lo ha segnato

Cresciuto a Milano, Jeda proviene dal Marocco da cui emigrò insieme alla famiglia. Come racconta lui stesso, la sua vita non è stata semplice, visto che ha subito per anni l’emarginazione razziale discriminazione razziale. Oggi lavora come produttore musicale, anche se in passato ha sognato una carriera nel calcio. Nell’intervista al noto settimanale, ha rivelato un retroscena inedito sulla sua vita: quando aveva solo dodici anni, sua madre andò via lasciandolo solo col padre.

Da allora Jeda non ha più rivisto la donna ed è cresciuto anche senza il fratello accanto. Una sofferenza che lo ha indubbiamente segnato ma che ha contribuito a legarlo a Vera. Anche l’attrice ha perso la madre da molti anni e questo dolore li ha fatti sentire molto vicini. “Non è stato semplice parlare di certe cose, nemmeno con lei, ma ci siamo aiutati a vicenda e ci siamo liberati”, ha detto Jeda.

Facciamo i nostri migliori auguri a questa coppia così amata e discussa.