Una vera icona di Hollywood, un attore amatissimo e dal fascino eccezionale: sapete in cosa è laureato l’amatissimo Kevin Costner?

Questa sera la tv riproporrà un film amatissimo dal pubblico: “Guarda del corpo”. Un classico che ha fatto innamorare il pubblico raccontando una storia appassionante e avvincente con protagoniste due star indimenticabili. Withney Houston, indiscussa stella del panorama artistico che ci ha lasciati diversi anni fa e Kevin Costner, interprete vincitore di due premi Oscar. L’affascinante interprete, classe 1955 e originario di Lynwood, non è solo attore, ma anche regista e musicista. Un artista nel vero senso della parola, che ha dimostrato di possedere un talento straordinario. Sapete in cosa è laureato Kevin Costner? Scopriamolo insieme e preparatevi a rimanere sorpresi!

Leggi anche: Questo affascinante giovane uomo oggi è una star mondiale: lo riconoscete?

Kevin Costner, sapete in cosa è laureato?

L’attore è nato in una famiglia normalissima e ha lavorato sodo per raggiungere il successo. Fin da bambino desiderava intraprendere la carriera di attore e possiamo affermare che ha raggiunto il suo obbiettivo alla grande. Interprete di film indimenticabili, come “Gli intoccabili”, “Balla coi lupi”, “Guardia del Corpo” e “Il seno della libellula”, ha sempre saputo destreggiarsi tra generi diversi ottenendo il favore di pubblico e critica. Da ragazzo, si è dedicato anche allo sport, in particolare al rugby e al l’equitazione. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma Kevin Costner ha studiato alla Villa Park High School. Pare che abbia poi conseguito la laurea in economia, all’Università della California. Non solo un grande attore, dunque, ma anche un uomo che si è impegnato in modo appassionato in ogni ambito della sua vita, come il percorso accademico. Eravate a conoscenza di questo retroscena sull’amatissimo interprete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Costner & Modern West (@kevincostnermodernwest)

Siamo certi che il pubblico si lascerà ancora una volta emozionare da “Guardia del corpo”, in onda questa sera. E voi, non trovate che Kevin Costner sia ancora uno degli interpreti più affascinanti del cinema e della tv?