Giovanni Ciacci è stato vittima di un terribile scherzo de Le Iene: l’opinionista di Barbara D’Urso, durante un inseguimento, si sente male. Lo scherzo è stato interrotto prima del finale!

Gli scherzi de Le Iene sono sempre piuttosto cattivi, dei veri incubi! Abbiamo assistito a tantissimi servizi che ha visto protagonisti grandi personaggi noti dello spettacolo. Ricordiamo Raoul Bova, Samantha De Grenet, Aiello, Tommaso Zorzi…Protagonista di uno scherzo dello scorso uscito martedì 27 aprile è Giovanni Ciacci.

Parliamo dell’opinionista di Barbara D’Urso, sempre presente nei programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Originario di Siena, classe ’71, è stato vittima di un terribile scherzo de Le Iene: Giovanni ama le luci dei riflettori ma ha un’atroce paura del buio! Ecco cosa è successo, nel dettaglio.

Le Iene, costretti ad interrompere lo scherzo: Giovanni Ciacci si sente male prima del finale

Giovanni Ciacci è stato vittima di uno scherzo de Le Iene che non è andato come tutti immaginavano. Il volto televisivo, noto opinionista di Barbara D’Urso, ha paura del buio e Le Iene hanno deciso di metterlo alla prova. Pensava di dover promuovere una nuova attività ed invece si è ritrovato in un capannone al buio con il proprietario di casa ed una ragazza, prigioniera dell’uomo che vive nella casa. Giovanni, l’amico e la donna riescono a scappare ma durante l’inseguimento, tra urla e paura, l’opinionista si sente male.

“Ahh, il braccio. Mi sto sentendo male, aiuto” comincia a lamentare il Ciacci. L’amico alla guida così ferma la macchina per soccorrere Giovanni. Ecco che arriva la Iena Mitch: il personaggio televisivo è stato costretto ad interrompere lo scherzo prima del finale! L’imprevisto ovviamente non era stato considerato: l’importante che l’opinionista di Barbara D’Urso ora stia bene. Si è preso un grosso spavento!