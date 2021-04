Manuela Ferrera è una delle naufraghe de L’isola dei Famosi, ma sapete che sua sorella è bellissima come lei? Gli scatti social.

È una delle nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi, Manuela Ferrera. Giunta in Honduras in compagnia di Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, la splendida showgirl ha saputo ampiamente catturare l’attenzione su di sé. E, diciamoci la verità, ammirando con attenzione la sua immensa bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sapete che, nella sua famiglia, Manuela non è affatto l’unica a godere di un fascino davvero irresistibile? Si, avete letto proprio bene. In un nostro recentissimo, vi abbiamo parlato della sua splendida mamma. Cosa sappiamo, però, su sua sorella? Voi l’avete mai vista?

Oltre ad avere una mamma stupenda e un papà stratosferico, Manuela Ferrera ha anche una sorella davvero splendida. Voi l’avete mai vista? Noi si. E, vi assicuriamo, il suo canale Instagram è ricco di scatti fotografici davvero incantevoli. Volete saperne di più anche voi? Vi anticipiamo immediatamente.

Manuela Ferrera, sua sorella è splendida come lei: l’avete mai vista?

A pochissime ore di distanza dalla tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi, abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram di Manuela Ferrera. Ed oltre a rintracciare incantevoli scatti fotografici, siamo riusciti a ritrovare anche fotografia della splendida meteorina in compagnia della sua famiglia. Non soltanto, infatti, Manuela è solita mostrarsi in compagnia di suo padre o di sua madre, ma anche in compagnia di sua sorella. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi. Anche se, vi anticipiamo: è davvero superlativa proprio come lei.

Le informazioni che abbiamo sulla sorella di Manuela Ferrera, purtroppo, sono davvero pochissime. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalla sua bio Instagram, sembrerebbe che anche lei sia una showgirl, ballerina e meteorina. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Se anche voi, così come noi, andate a vedere il suo canale Instagram, non potrete affatto fare a meno di notare la sua immensa bellezza.

Su Instagram, vi assicuriamo, gli scatti sono davvero numerosi. Eppure, in ciascuno di esso si nota chiaramente l’immensa bellezza di Marianna Ferrera, la sorella di Manuela.