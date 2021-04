È morto il giovanissimo Filippo Mondelli, ex campione di canottaggio: terribile lutto nel mondo dello sport, cos’è successo.

Una vera e propria tragica notizia, quella che si è diffusa pochissime ore fa: è morto Filippo Mondelli. Si, avete letto proprio bene. L’ex campione di canottaggio è, purtroppo, venuto a mancare alla sola età di ventisette anni. Il compleanno, infatti, l’avrebbe festeggiato il 18 Giugno prossimo. Da quanto si legge, sembrerebbe che per l’ex campione sia stato fatale un tumore diagnosticatogli alla gamba sinistra.

Leggi anche –> Addio a Irene Vioni, voce della sigla di Lupin 3: si è spenta all’età di 78 anni

Poco più di un anno fa, da quanto si legge su Fanpage, Filippo Mondelli ha scoperto di avere un tumore al ginocchio. E, da quel momento, ha iniziato le cure opportune. A nulla sono valse, però. Perché, purtroppo, il male è stato parecchio aggressivo tanto da determinarne la morte. Una notizia davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato interdetti tutti gli appassionati dello sport. E, soprattutto, del canottaggio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Filippo Mondelli è morto, addio all’ex campione di canottaggio: aveva 26 anni

Nato a Como il 18 Giugno del 1994, Filippo Mondelli, nonostante la giovanissima età, decanta di una carriera sportiva davvero incredibile. Conquistate ben nove medaglie ai campionati mondiali, il podio per ben quattro volte ai campionati europei, tredici medaglia alle gare internazionali e quindi a quelle italiane, il buon Mondelli è una vera e propria leggenda nel mondo dello sport. Un anno fa, però, la scoperta dalla malattia. Ed, ovviamente, il conseguente inizio della battaglia.

È trascorso poco più di un anno da quando Filippo Mondelli ha scoperto di avere un tumore alla gamba sinistra, diagnosticatogli dopo un dolore persistente al ginocchio, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha colpito davvero tutti. Sono davvero in tantissime, infatti, le persone che, appena appresa la morte di Mondelli, si sono riversati sui social per concedergli l’ultimo saluto.

Addio a Filippo Mondelli. Addio, quindi, ad un vero e proprio campione del canottaggio italiano. Siamo vicini alla sua famiglia!