In una sua recentissima intervista a Diva e Donna, Natalia Paragoni ha raccontato il suo dramma del passato: la confessione arriva solo ora.

Sin dal suo esordio a Uomini e Donne, Natalia Paragoni ha catturato l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, nel corso del suo lunghissimo ed intenso percorso, la corteggiatrice di Ivan Gonzalez ed Andrea Zelletta ha incantato tutti con la sua immensa bellezza, ma anche perché, seppure giovanissima, la Paragoni ha mostrato un carattere forte e determinato. In pochissimi, però, sanno che, nel suo passato, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha vissuto un vero e proprio dramma. A raccontare tutto nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Dapprima nel suo libro, “La Vita secondo Naty”, e in una sua recentissima intervista a Diva e Donna, la fidanzata di Andrea Zelletta si è lasciata andare ad una dolorosa confessione.

“Ho perso un bambino”, sono proprio queste le esatte parole che Natalia Paragoni ha utilizzato per confessare il terribile dramma del passato. Cos’è esattamente successo.

Natalia Paragoni, il dramma del passato: dolorosa confessione appena svelata

È proprio nel corso della sua recentissima intervista a Diva e Donna che Natalia Paragoni si è completamente raccontata senza troppi filtri. E, così come nel suo primo e stratosferico libro, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato qualche episodio spiacevole del suo passato. Ancora prima di incontrata Andrea Zelletta, Natalia Paragoni ha vissuto un’altra storia d’amore. Che, purtroppo, non è affatto stata idilliaca. “È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata”, ha detto l’influencer sulle pagine del settimanale. Ma non solo.

Per la prima volta in assoluto, Natalia Paragoni ha raccontato di aver perso un bambino. Subito dopo aver interrotto la storia d’amore precedentemente, l’influencer ha avuto un’altra relazione. Durante la quale, però, è rimasta incinta. “Ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura”, ha detto Natalia in merito. Confessando, però, di aver perso il bambino. E di aver provato, com’è giusto che sia, un dolore immenso.

“Purtroppo, ho perso il bambino. È stato un dolore immenso”, ha detto Natalia Paragoni in merito.