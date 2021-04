Salvatore Esposito, annuncio a sorpresa su Gomorra: fan tristi

L’attore Salvatore Esposito ha pubblicato un annuncio a sorpresa su Gomorra – la serie, fan tristi: ecco di cosa si tratta

Salvatore Esposito è uno dei protagonisti di Gomorra – la serie. L’attore interpreta il ruolo di Genny Savastano, figlio di Don Pietro e Donna Imma, potente famiglia di Secondigliano. Il suo personaggio ha subito una trasformazione nel corso delle stagioni. All’inizio era un giovane sventurato, poco adatto agli ambienti criminali, ma poi il suo viaggio in Honduras è stato come un rito di iniziazione. Dal suo ritorno in Italia, Genny ha iniziato a comandare, prendendo addirittura il posto del padre, recluso in prigione, ed entrato in contrasto con lui durante la latitanza. Dopo la morte del padre, Genny si è defilato dall’attività criminale, prendendosi cura della sua famiglia. Qualcosa però lo riporta sempre alle sue origini.

Salvatore Esposito, annuncio a sorpresa su Gomorra

Poche ore fa, Salvatore Esposito ha pubblicato sui suoi account social un annuncio a sorpresa su Gomorra – la serie. L’attore ha pubblicato la foto di un ciak, scrivendo: “La fine sta arrivando“. Un annuncio abbastanza triste, che ha mandato nello sconforto i fan. Da una parte, infatti, i fruitori della serie televisiva sono felici perchè significa che le riprese stanno per finire; dall’altra però sono tristi perchè la serie terminerà dopo questa stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

Gomorra, infatti, è arrivata all’atto conclusivo. La quinta stagione sarà l’ultimo, come già annunciato dalla produzione e dagli attori stessi. La quinta stagione, inoltre, ripartirà da L’Immortale, film diretto da Marco D’Amore e che può essere considerato a tutti gli effetti uno spin-off della serie televisiva. Nella quinta stagione tornerà anche Marco D’Amore, Ciro nella serie, che, come abbiamo visto nel film, non è morto dopo la ‘trappola’ tesagli sulla barca dalla banda di Enzo Sangue Blu. Noi non vediamo l’ora di gustarci la quinta ed ultima stagione.