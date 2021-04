L’ex amatissima coppia di Temptation Island Vip convolerà a nozze: l’annuncio a sorpresa, la notizia è davvero splendida.

È la versione celebrities di Temptation Island, eppure ha ugualmente riscosso un successo davvero immediato. Dapprima al timone di Simona Ventura ed, in seguito, di Alessia Marcuzzi, Temptation Island Vip è entrato nel cuore di tutti gli italiani in un vero e proprio batter baleno. Non sappiamo se, così come l’anno scorso, quest’anno ci sarà una nuova edizione o se magari, da come si dice, questa venga incorporata a quella “nip”, fatto sta che alcuni dei suoi ex protagonisti fanno parlare ancora tanto di loro.

In una loro recentissima intervista al settimanale “Chi”, la famosissima coppia di Temptation Island Vip ha annunciato che, molto presto, convolerà a nozze. Alle pagine del giornale di Alfonso Signorini, il famosissimo attore, perché è proprio di lui che stiamo parlando, ha rivelato di aver fatto la proposta di matrimonio alla sua bellissima lei. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme!

Temptation Island Vip, la coppia convolerà a nozze: che bello!

L’amatissima coppia di Temptation Island Vip, quindi, convolerà a nozze. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? La risposta è semplice: di Delia Duran ed Alex Belli. Entrati a far parte del docu-reality delle coppie nel 2019, la coppia ha dimostrato, sin da subito, di amarsi davvero alla follia. È proprio per questo motivo che, come raccontato dall’attore al settimanale “Chi”, i due piccioncini hanno deciso di compiere il grande passo. A fare la proposta, ovviamente, è stato lui. Che, come rivelato, le ha organizzato una serata davvero indimenticabile.

“Quando è arrivata la prima portata e io ho alzato la cloche, ha visto che sotto c’era la scatola di un anello e ha capito subito che non era un anello qualsiasi”, ha raccontato Alex Belli alle pagine del settimanale “Chi”. Continuando a dire, poi, che per lui questo non è affatto il suo matrimonio, ma di aver avvertito ugualmente questa esigenza.

“Ho chiesto a Delia di sposarmi e non vediamo l’ora che avvenga”, racconta Alex Belli a “Chi”. Tantissimi auguri!